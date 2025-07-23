2期計畫總經費13.6億 二仁溪廢棄物2028年徹底清除

台南市獲中央核定二仁溪整治經費十三餘億元，二○二八年前將清除二萬噸廢棄物。（南市環保局提供）

2025/07/23 05:30

〔記者黃宜靜、王姝琇／綜合報導〕為徹底解決二仁溪污染問題，行政院已核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總經費達新台幣十三．六億元，目標在二○二八年前清理河道內殘餘約二萬公噸廢棄物，徹底改善該溪生態環境。

二仁溪曾是台灣污染最嚴重的河川之一，發源於高雄市內門區山豬湖山，於台南市南區灣裡與高雄茄萣白沙崙間入海，為台南市與高雄市界河。

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早年二仁溪遭非法廢五金熔煉業侵害，導致環境破壞嚴重。環境部於二○○○年成立「二仁溪違法熔煉業污染整治專案小組」，並將該流域納入「台灣地區河川流域及海洋經營管理方案第一期計畫」，協助成立地方巡守隊，有效防堵污染源頭。

殘餘2萬噸 台南統籌清理

環境部環境管理署副署長林左祥表示，第一期專案計畫共清理十三．六萬公噸廢棄物，行政院七月十八日核定的「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總經費為十三．六億元，其中逾十三億元將補助台南市政府執行。

台南市環保局長許仁澤表示，二仁溪污染污染程度已從二○○二年的一○○％重度污染，降至二○二四年的二十一．五％，是中央與地方長期投入的成果。第二期清理專案將鎖定流域內台南、高雄尚未處理的四處場址，由台南統籌清理改善，預計清理約二萬噸廢棄物，導入先進篩分技術進行分類處理，減少環境衝擊。

此次專案除清除污染源，也會積極與長期關心二仁溪之環團、當地居民溝通，降低施工期間對生活的影響。

台南市長黃偉哲強調，二仁溪整治是中央與台南市、高雄市跨單位攜手合作，未來會持續強化環境監測與長期保育機制，全力讓二仁溪恢復清澈、重現水岸生機。

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