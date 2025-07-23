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    教部：言論威脅女足隊員 嚴懲不貸

    台大女足抽血案專案小組昨入校檢視學生輔導機制，一直協助和陪伴簡奇陞（中）的人本教育基金會執行長馮喬蘭（左後）提醒，亦須突破「教練是天」的文化。 （資料照）

    台大女足抽血案專案小組昨入校檢視學生輔導機制，一直協助和陪伴簡奇陞（中）的人本教育基金會執行長馮喬蘭（左後）提醒，亦須突破「教練是天」的文化。 （資料照）

    2025/07/23 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案引發校園霸凌與研究倫理問題，學生身心受害甚鉅，教育部昨由學特司長吳林輝率隊前往台師大校本部，訪視女足隊專案輔導計畫執行情況。吳林輝表示，近來出現對受害女足隊員不友善及威脅言論，可向教部申訴，將嚴格查處。

    教部入校檢視女足輔導機制

    人本教育基金會執行長馮喬蘭提醒，教育部專案小組除了入校輔導外，也須協助重建校內氛圍及體育學習文化，尤其須突破「教練是天」的文化。

    台師大女足隊教練周台英被控要學生「抽血換學分」進行學術研究，教育部常次朱俊彰日前強調，優先強化學生輔導，並將入校檢視輔導機制。

    吳林輝昨天表示，在輔導機制上，有感受到全校都動起來，其實學校過去有不錯的體制在，只是在處理過程中，部分同學失去對學校的信任，因此找專業團體共同協助。此外，因為檢調已經介入調查，有些學生會被約談，學校有安排師長陪同，並準備好法律顧問，同學有疑惑時都能提供協助。

    人本籲協助突破教練是天文化

    一直協助台師大女足球員、也是吹哨者簡奇陞的馮喬蘭提醒，專案小組入校輔導一事的思考，要再更完整些，不是只做受害者的支持系統，還要能改善譴責吹哨者的思維，要能突破「教練是天」的文化，並充實對體育生出路的想法，足球員不是一輩子只能有足球，且要拓展師生對於人權、是非的認知，以及能夠將面對錯誤，當成是積極正向的事情。

    馮喬蘭表示，榮耀來自於面對、誠摯面對，終究可走出一條新而有利於所有人發展的路。

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