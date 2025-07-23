台師大競技系教評會更改決議 解聘周台英／院、校教評會應會尊重決議 400萬退休金恐泡湯

台師大22日召開系教評會討論周台英懲處，會後台師大運動競技系主任鄭景峰以視訊方式舉行記者會，並以會議保密為由不願說明會議決議，引發媒體不滿。（記者劉信德攝）

2025/07/23 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案引發各界關注，台師大競技系昨天召開系教評會討論女足教練周台英懲處事宜，會中決定將周台英解聘，預料後續院、校教評會也會尊重此決議，解聘已成定局。若院、校教評會都確定解聘，周台英將領不到退休金，估至少四百萬退休金恐泡湯。

先前僅做出不予晉薪等5項懲處

台師大女足隊教練周台英被控要學生「抽血換學分」，且抽血也驚爆是由非醫事人員進行，事發多日後才與研究計畫主持人陳忠慶，在台師大校長吳正己陪同下公開道歉。先前教評會對周僅做出不予晉薪等五項懲處，被認為「輕放」，教育部要求重審，因此競技系昨再次召開教評會。

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不過，這次系教評會開得一波三折，從台師大公館校區改到林口，而競技系主任鄭景峰會後以視訊接受訪問，卻對會議內容與決議三緘其口，僅強調事涉敏感、霸凌內容，案情複雜，且後續還須經院、校教評會，故討論與決議內容不便說明，草草十五分鐘結束，令守候媒體十分氣憤。

系主任鄭景峰不願說明決議惹議

據了解，這次教評會討論約四個小時，七位委員全數出席，都充分表達意見，最後透過民主機制做出決議。

台師大競技系辦公室稍晚以書面補充，雖然教評會審議結果依法屬保密文件，但因社會輿論高度關注，基於社會公共利益，經審酌此案權勢不對等、受害學生人數、對學生身心及受教權之影響、行為持續頻率等情節，做出與先前不同之決議，即解聘周台英。若院、校教評會再通過解聘，周台英的退休金可能不保。

陳忠慶血論文審查 外界憂不公

至於陳忠慶部分，關於爭議的「血論文」，除了他已去函要求期刊撤回，另兩篇有其他作者、還有被檢舉正在查證中的，目前沒有其他懲處進度。

而台師大研究倫理審查委員中，傳出有與陳忠慶關係密切者，包括台師大運動競技系退休教授謝伸裕，是陳忠慶二十四年前的指導教授，台師大體育與運動科學系教授張育愷，則與陳忠慶屬相同系所，外界擔心審查不公。

台師大研究倫理審查委員會主委陳學志說明，依照校內利益迴避相關辦法，指導關係限於五年內，但為求謹慎，委員會認定謝伸裕與張育愷必須利益迴避，上週會議時已要求謝張兩人不得參加。

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