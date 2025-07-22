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    （彰化）二手家具交換夯 員林清潔隊媒合百件

    臉書「讓愛傢俱平台」常有民眾分享價值不菲的物品，一推出就被贈出，受到熱烈回響。（擷取自「讓愛傢俱平台」臉書）

    臉書「讓愛傢俱平台」常有民眾分享價值不菲的物品，一推出就被贈出，受到熱烈回響。（擷取自「讓愛傢俱平台」臉書）

    2025/07/22 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市清潔隊今年三月成立「讓愛傢俱平台」，鼓勵民眾分享二手家具與家電，短短半年已成功媒合近百件物品，除了檜木菜櫥、腳踏車等，甚至還有市價上萬元的古箏。彰化縣環保局表示，預計明年在溪州焚化廠設置「多功能資源回收交換平台」，推動資源再利用，減輕垃圾焚化處理壓力。

    員林清潔隊長張道強表示，平台構想源自今年初國家清潔週活動，當時協助清理員林國宅廢棄物時，發現許多家具仍堪用，實屬可惜。於是試辦現場媒合，短短八小時內便成功轉送上百件物品，促使清潔隊在臉書成立「讓愛傢俱平台」。

    平台特色是全民參與，清潔隊在收運過程中發現狀況良好的家具會主動上傳，民眾也可自行PO文分享欲釋出的二手家具與電器，雙方透過留言聯繫、自行搬運，不僅讓資源延續使用，也減輕清潔隊人力負擔。

    環保局長江培根指出，環保局計畫於溪州焚化廠設立多功能資源回收倉庫，預計明年下半年啟用，推動類似的二手家具媒合平台，藉此減少垃圾、落實循環經濟。

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