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    （彰化）芳苑「海牛」僅剩3頭 養訓又難

    海牛阿妮癱軟無法反芻，獸醫前往治療，不久便去世。（魏清水提供）

    海牛阿妮癱軟無法反芻，獸醫前往治療，不久便去世。（魏清水提供）

    2025/07/22 05:30

    記者顏宏駿／專題報導

    彰化縣芳苑鄉「海牛」全盛時期曾有三百多頭，被縣政府列為無形文化資產，二○二○年能下田載蚵僅剩七頭，但在一年內，相繼因年老和染病去世，目前僅剩三頭，而「海牛」文化猶如風中殘燭，隨時可能消逝。

    芳苑潮間帶牛車採蚵自日治時期傳承至今，全盛時期有三百多隻海牛投入採蚵行列，二○二○年正式登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」無形文化資產，是台灣珍貴的文化瑰寶，但隨著時代變遷，機械化設備逐漸取代了海牛，「牛車採蚵」文化正面臨消失的危機，

    當地「海牛學校」校長魏清水開始尋覓適合的海牛接替，但並不是所有的赤牛、黃牛就有資格成為「海牛」。「海牛學校」校長魏清水說，在芳苑地區符合「文化資產」定義的海牛只有三頭，主要原因係鐵牛三輪車興起後，行動遲緩的海牛被淘汰，加上蚵農老化、年輕一代不願接班，海牛文化危機近在眼前。

    魏清水表示，台灣會訓練「海牛」的師傅可說屈指可數，買回來訓練，不一定每隻都能下海。目前海牛學校是靠有心人「認養」牛隻，並不能永續，「海牛學校」必須進一步升級成「教育基金會」性質，基金會能支持有意養殖牛隻的蚵農，同時支持會訓練海牛的師傅，才能延續海牛文化。

    彰化縣文化局指出，將依「無形文化資產傳習計畫」協助向文化資產局爭取補助，傳承飼養海牛技術，確保延續海牛文化。

    海牛文化列為無形文化資產，但隨時可能消逝。（資料照，記者顏宏駿攝）

    海牛文化列為無形文化資產，但隨時可能消逝。（資料照，記者顏宏駿攝）

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