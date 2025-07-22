工程車密集重壓 寶山幹道損壞民怨

寶山鄉內主要幹道路面被重壓損壞惹民怨。（寶山鄉公所提供）

2025/07/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著台積電寶山二奈米廠進駐，多項大型開發案在新竹縣寶山鄉如火如荼進行，加上土石方資源場聚集，鄉內主要幹道常因工程車輛密集重壓而損壞，民怨四起，鄉長邱振瑋籲請竹縣府做為主管機關，應出面主導召集所有開發企業，建立聯合修復與長效防護機制。

竹縣府回應，前年與去年斥資四三一○萬元改善當地路況，今年將再投入二三六○萬元，月底陸續進場施作。工務處去年七月曾邀集開發業者及寶山鄉公所召開「三峰路鄉道、雙林路周邊道路改善事宜協調會」，討論道路養護機制，去年底完成路段分配，並請開發業者自主認養維護。

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寶山鄉民頻頻陳情，山湖路因建案施工導致道路嚴重損壞、工程車輛橫行、工區管理混亂等問題，鄉公所日前邀集相關單位與建設公司代表現勘，鄉長要求建商限期改善，否則依法究責。

邱振瑋表示，公所主張縣府應主導召開「寶山鄉道路維護與管理協調會議」，解決損壞道路的修復分攤問題，建立長效的管理與防範機制，如要求開發單位在施工前需繳納道路維護保證金、建立聯合養護基金或認養特定路段等。

寶山鄉內主要幹道工程車輛往來密集。（記者廖雪茹攝）

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