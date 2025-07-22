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    竹南1幼兒園 爆出不當管教

    竹南一家幼兒園爆不當管教，影像中幼兒疑遭搧巴掌。（陳光軒提供）

    竹南一家幼兒園爆不當管教，影像中幼兒疑遭搧巴掌。（陳光軒提供）

    2025/07/22 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒昨於臉書發文指出，竹南鎮一所幼兒園疑發生幼兒遭搧巴掌的不當管教行為，苗縣教育處證實已獲報查處。縣長鍾東錦強調，校園暴力事件零容忍，該名教師已撤職，嚴禁關說，立案查辦，以維護幼兒權益。

    陳光軒昨在臉書指出，收到民眾傳來影片，竹南鎮某幼兒園疑發生幼兒遭教師搧巴掌的不當管教，從影片看出幼兒被搧巴掌、打身體，明顯違反《兒少法》。

    教育處：教保員已遭解雇 監視影像保存

    縣府教育處證實，已於十五日接獲民眾檢舉，當天派員進園調查並保存監視器影像等證據。經查該名教保服務人員當天已遭園方解雇，目前依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》組成調查小組，進行後續查辦。

    教育處表示，若查證屬實，涉事人員將依《教保服務人員條例》規定，視情節裁處六千至六十萬元罰鍰，並可禁聘一至四年或終身不得任教；同時調查園方是否善盡督導責任，若有違失，將依規定限期改善、罰鍰，甚至停招、停辦或廢止許可。

    陳光軒強調，將持續監督縣府掌握訊息，待調查結果出爐，絕對不會姑息不當管教的幼兒園。

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