創新教學 湯秀琴、謝文斌獲師鐸獎

照南國中校長湯秀琴啟發學子學習熱情與自信，獲師鐸獎肯定。（湯秀琴提供）

2025/07/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣照南國中校長湯秀琴與國立苗栗農工秘書兼食品科教師謝文斌，長年深耕教育、創新教學，為學子搭建舞台，啟發學習熱情與自信，獲得師鐸獎肯定，將接受總統頒獎表揚。

投身杏壇逾卅年的湯秀琴，從教師、行政到校長一路學習精進，並「適校」揚才，依據各校不同特性，提供適合孩子的學習舞台。她的教職生涯從三義國中展開，在學生大量流失時，與學校團隊努力耕耘，使學生回流率高達九成五。

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鶴岡國中是邊緣區小校，學生學習動力不足，湯秀琴擔任校長時引進表演藝術課程，帶領學生以光影偶戲走上全國舞台、擁有自信。接任苗栗國中校長後，她用課程教學翻轉弱勢；兩年前擔任照南國中校長，拓展藝術、體育、語言、科學等課程，讓孩子適性發展。

深耕教育廿八年的謝文斌，曾祖父、姑婆、父親及他家族四代陸續於苗栗農工執教，對學校有深厚情感。他坦言，高職學生多半「不愛念書」，但「肯動手做」，於是他引導學生從生活中找題材，投入技藝、科展與專題競賽，歷經多年叩關，獲得全國第一名，甚至國際第一名佳績。

苗農秘書兼食品科教師謝文斌啟發學子學習熱情與自信，獲師鐸獎肯定。（記者彭健禮攝）

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