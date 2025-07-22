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    台鐵鳳山車站大樓四度招商 祭優惠

    台鐵辦理鳳山車站大樓招商說明會，邀集7家業者現勘，爭取民間投資。（記者陳文嬋攝）

    台鐵辦理鳳山車站大樓招商說明會，邀集7家業者現勘，爭取民間投資。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/22 05:30

    〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」四度招商，台鐵最新推出六大優惠，免收固定權利金等，可以分期分區整建營運，盼增加民間投資意願，預計九月底完成招商。

    免房屋稅與固定權利金 可分期整建營運

    全國唯一古城造型車站大樓「空中鳳城」六及十層規劃百貨、電影院、青創空間等，主打全國首座電影院火車站，台鐵推動促參ROT整建營運移轉模式，將由業者開發整建並經營管理，因動線不佳、投資金額過高、負擔重、空間量體大，歷經三度招商均無人投標。

    規劃開發百貨、電影院、青創空間等

    台鐵最新推出六大優惠，免收每年五五○萬元的固定權利金，僅收取土地租金、變動權利金，更免負擔每年一三○○萬元的房屋稅，契約總年期三十二年不變，可優先續約十五年，將分三期三區整建營運，減輕業者投資壓力。

    台鐵表示，二年先完成A棟一至三樓及電影院，或者A棟一至三樓設置電影院，六年再完成中間三層樓，十年完成整體大樓營運，業者可以提前營運，整棟經營商辦、旅館不設限，A棟一至三樓、B棟一至二樓也可經營美食街、電影院或餐廳，強調會配合業者調整動線。

    台鐵昨天舉辦招商說明會，吸引百貨、超商等七家業者參加，業者肯定台鐵提出的優惠，並詢問整建期、營運期土地租金計算等問題，還實地現勘開發大樓。

    此外，台鐵高雄車站商業大樓今年首次招標，因最終僅一家提案而宣告流標。台鐵指出，為提高招商誘因，將調整營運權利金計收門檻，以減輕投資人的資金壓力，預計七月下旬辦理第二次招商公告及說明會。

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