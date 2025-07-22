為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    提升捕捉效率 義竹試辦AI抓浪犬

    2025/07/22 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣為精進遊蕩犬管理與減量，去年家畜疾病防治所共捕捉到二八二七隻遊蕩犬，數量居全國之冠。為提升捕捉效率，今年以來家畜所導入AI科技，推出地、空整合的智慧捕犬系統，在義竹鄉光電熱區試辦，鎖定目標一週即捉到逾八成遊蕩犬，成效卓著。

    嘉義沿海養殖區遊蕩犬成群結隊，衍生追人、車等安全問題，因地形空曠，家畜所動物保護管制隊抓捕行動事倍功半，隊員也經常受傷。

    去年家畜所與雲林科技大學電機工程系助理教授陳靜茹團隊合作，運用AIoT智慧聯網感測系統，改良巨型捕犬圍籬並結合無人機，研發「地空AI智能捕犬系統」，今年更升級開發「犬隻動態即時辨識與警示系統」，實現自動化精準捕捉。

    家畜所所長林珮如表示，有些村落出現狗比人多現象，不少遊蕩犬具攻擊性，長者往往傍晚就不敢出門。今年以來與義竹鄉公所合作，運用智慧捕犬系統在光電區，經無人機空拍調查分析，該區有三群狗黨，每群二、三十隻，合計約七十隻，經鎖定其中一群，一週下來已即捉到逾八成犬隻，效果顯著。

    林珮如說，另針對餵養與棄養行為，也開發「人車牌辨識系統」，提升違規查處效率，以遏阻不當行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播