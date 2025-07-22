提升捕捉效率 義竹試辦AI抓浪犬

2025/07/22 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣為精進遊蕩犬管理與減量，去年家畜疾病防治所共捕捉到二八二七隻遊蕩犬，數量居全國之冠。為提升捕捉效率，今年以來家畜所導入AI科技，推出地、空整合的智慧捕犬系統，在義竹鄉光電熱區試辦，鎖定目標一週即捉到逾八成遊蕩犬，成效卓著。

嘉義沿海養殖區遊蕩犬成群結隊，衍生追人、車等安全問題，因地形空曠，家畜所動物保護管制隊抓捕行動事倍功半，隊員也經常受傷。

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去年家畜所與雲林科技大學電機工程系助理教授陳靜茹團隊合作，運用AIoT智慧聯網感測系統，改良巨型捕犬圍籬並結合無人機，研發「地空AI智能捕犬系統」，今年更升級開發「犬隻動態即時辨識與警示系統」，實現自動化精準捕捉。

家畜所所長林珮如表示，有些村落出現狗比人多現象，不少遊蕩犬具攻擊性，長者往往傍晚就不敢出門。今年以來與義竹鄉公所合作，運用智慧捕犬系統在光電區，經無人機空拍調查分析，該區有三群狗黨，每群二、三十隻，合計約七十隻，經鎖定其中一群，一週下來已即捉到逾八成犬隻，效果顯著。

林珮如說，另針對餵養與棄養行為，也開發「人車牌辨識系統」，提升違規查處效率，以遏阻不當行為。

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