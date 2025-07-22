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    雲西海洋音樂季 26日三條崙開趴

    雲西海洋音樂季7月26、27日在三條崙海水浴場盛大舉行。（記者李文德攝）

    雲西海洋音樂季7月26、27日在三條崙海水浴場盛大舉行。（記者李文德攝）

    2025/07/22 05:30

    連嗨2天 玖壹壹等藝人演出 還有超過200攤位市集

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣今年上半年度觀光人次已突破兩千萬，看好暑假觀光旺季，縣府年度重要活動之一「雲西海洋音樂季」，本週六、日在四湖三條崙海水浴場登場，邀請玖壹壹、告五人等知名藝人接力演出外，現場還有超過兩百攤位市集，另響應永續也規劃百人淨灘活動，歡迎全國民眾來享受雲林的夏日派對。

    沙雕Live秀 傳達環境永續重要性

    縣府文觀處統計，去年雲林縣觀光人次約二○九三萬人次，今年一至六月已達二一二九萬觀光人次，超越去年紀錄，創下雲林縣歷年最高觀光人次，將力拚今年底前突破三千萬人次。

    文觀處長陳璧君表示，連辦七屆的雲西海洋音樂季，今年將邀請告五人、羅時豐、原子邦妮、玖壹壹、傻子與白痴等藝人、樂團表演，更有夏日音樂派對、兒童清涼水樂園、SUP、風翼水翼體驗，青天風箏DIY體驗。

    陳璧君指出，響應永續環保理念，舉辦百人淨灘活動，更將邀請知名藝術家陳玄茂、虎科大休閒遊憩系師生團隊攜手國際沙雕師周聖強將海廢打造「海廢咖啡吧」，現場由周聖強帶來沙雕表演Live秀，讓民眾了解永續的重要性。

    設Moovo臨時站點 高鐵站有接駁車

    文觀處說，除強大的表演卡司陣容，豐富活動外，兩天活動匯聚柴語錄IP主題市集、斗六藝文潮市集、高雄良い日、西螺東南夜市等攤商組成兩百家攤位，讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

    雲林縣長張麗善表示，活動兩天響應永續旅遊，將在三條崙海清宮、箔子寮喔熊藝術村設置Moovo公共自行車臨時站點，此外高鐵雲林站也有交通接駁車，民眾可多加利用「慢遊雲林」、文觀處臉書專頁查詢資訊。

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