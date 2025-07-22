罷免丁學忠 罷團、綠營聯手車掃

公民團體「雲林拔釘」把握最後時間展開車掃衝刺，提醒民眾一定要出門投票。（罷團「雲林拔釘」提供）

2025/07/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕距離大罷免廿六日投票日倒數四天，罷免雲林第一選區立委丁學忠公民團體「雲林拔釘」昨天持續在口湖、褒忠以車隊及徒步掃街，呼籲雲林鄉親七二六踴躍出門投下同意罷免，大家同島一命，一起同意保護台灣、守護家園。

25日選前之夜 北港大遊行

「雲林拔釘」志工宣傳行動馬不停蹄，昨日到口湖鄉展開車掃行動，下午更與民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國及褒忠鄉長陳建名等人一同深入褒忠鄉境內掃街。

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罷團發言人露西歸指出，投票進入倒數，罷團與民進黨黨公職人員採分進合擊方式加強掃街及宣講，廿五日選前之夜，將在北港舉行大遊行，從北港鎮公所前出發，歡迎鄉親一起出來相挺，廿六日踴躍出門投下同意罷免。

另丁學忠昨天指出，這次大罷免需動用第二預備金十多億元，這些錢拿來補助運動場館建設不好嗎？竟然要拿來罷免在野黨立委。

對此，露西歸表示，丁學忠若在乎第二預備金用在建設，怎會配合通過公投案，讓第二預備金花在辦理公投？真在乎民生建設，怎會上任不到一年，就剝奪掉照顧人民的二千多億預算，甚至贊成修法阻撓人民行使罷免權。

露西歸強調，人民這麼即時站出來，力挽狂瀾行使既有的罷免權，正是要守住我們的國家，七二六是決定是否守下家園的日子，希望大家同島一命，一起同意保護台灣、守護家園。

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