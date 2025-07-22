全國首見 安平戶所專屬劍獅揭牌

揭牌儀式慎重舉行傳統劍獅古禮點睛，象徵賦予劍獅靈氣與守護能量。（記者王姝琇攝）

2025/07/22 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平戶政事務所昨日舉行「安平戶政事務所劍獅揭牌儀式」，全國首座戶政專屬劍獅亮相，左手持身分證、右手握印章，象徵守護安平，同時賦予行政機關更多溫度與人文意涵，為洽公民眾帶來祝福與安心力量。

安平戶所劍獅由安平開台天后宮、安平戶政事務所與安平陶坊共同規劃，邀在地藝術家宋健誠設計，以戶政意象為靈感，創作專屬劍獅左手持身分證、右手握印章，設於戶所一樓入口，象徵戶政機關在民眾生活中的關鍵角色與服務精神。

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揭幕儀式由瑞復益智中心學童鼓隊表演，現場隆重舉行傳統劍獅點睛儀式，象徵賦予劍獅靈氣與守護能量。整體造型以綠、橘、藍為主，綠色象徵生機與平安、橘色帶來溫暖與活力、藍色展現安定與和平，呼應劍獅作為戶所守護神的角色。劍獅雙眼炯炯有神展現堅定守護之意，不僅具避煞祈福的傳統意涵，更傳達守護民眾、庇佑機關的正向力量。

民政局長姜淋煌說，市府持續推動「文化進入公共空間」政策，期望行政場域不僅是辦公場所，也能展現在地文化特色，增進民眾對公部門的親切感與認同感。安平戶政事務所主任黃崇賢說，劍獅守護的不僅是建築空間，更象徵對洽公市民的關懷。

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