丹娜絲風災復原 南市2天服務8480件

台南市府21日持續針對丹娜絲颱風災後復原作業進行說明。（記者王姝琇攝）

2025/07/22 05:30

公所設專責窗口提供協助 車輛泡水或受損 慰助申請至8/29

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府昨日持續針對丹娜絲颱風災後復原進度做說明，七月十九、廿日兩天累計服務件數達八四八○件，協調各區公所設立專責窗口，提供即時指引與協助，確保後續救助與重建資源分配能到位。另針對車輛泡水或受損慰助，申請期限延長至八月廿九日。

請繼續往下閱讀...

建置一站式網站 提供線上申辦

市府祕書長尤天厚強調，針對相關補助申請流程已加強簡化，也要求各受理單位在現場加強引導與說明，目前透過協助整體申請狀況順利。台南各項災後復原案件受理進度，民政局表示，七月十九、廿日共有廿二戶政事務所、廿二區公所，及二七四人次投入支援，兩天累計服務件數達八四八○件，實際受理通報案件為三九三九件，協助災損通報登記、物資發放、到府關懷、環境清理通報及慰助申請說明等。

7千萬救助金撥公所 加速審撥

統計至七月廿日為止，針對車輛泡水或受損慰助，共受理服務案件一五○七件，其中民眾已提交申請書五三八件。交通局表示，為便利市民申辦，申請期限已延長至八月廿九日，後續將視實際需求評估是否續行延長。除各局處與聯合服務窗口，市府建置一站式申請網站，提供線上申辦服務，市民亦可就近洽詢各區公所。

社會局表示，已於十七日預撥七千萬救助金至廿四區公所，以利第一線快速審核與撥付作業，並於十八日再度函知各區，延長災害救助申請期限至八月廿九日。環保局則於廿日為止，已清理垃圾量約一三四○○公噸，同步加強災後防疫作業。

台南市議會議長邱莉莉發起「議員捐款行動」，南市議員不分黨派捐款約六十四萬元，昨日由南市副市長趙卿惠代表市府受贈。

謠傳放假一週上班才救災 市府提告

此外，丹娜絲颱風重創台南，市府總動員進行災後復原工作，前立委陳椒華卻在網路散播不實言論，指稱「大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災……」台南市長黃偉哲指示法制處依「災害防救法」，予以刑事告發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法