良醫遭撞亡 北市提增庇護島5措施改善

台北市中山南路、羅斯福路與愛國西路口，19日發生公車撞死衛福部桃園醫院外科主任憾事，北市府會勘改善。（記者董冠怡攝）

2025/07/22 05:30

中山南、羅斯福路與愛國西路口 將增設公車左轉時相、行穿線退縮

〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正，上週六在台北市穿越羅斯福路與愛國西路口行穿線時，遭公車輾壓身亡；台北市交通局、警察局、新建工程處等單位昨共同會勘事發地，決議進行五大改善措施，包括增設公車左轉時相、行人庇護島、行穿線退縮、強化公車駕駛教育訓練與管理、提升路口照明。

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周佳正十九日在行穿線上遭公車撞擊不治，台北市長蔣萬安受訪表示沉痛，並說交通局將會勘現場評估，了解斑馬線退縮的情形，做整體的調整。昨市府跨局處會勘中山南路、羅斯福路與愛國西路口後，提出增設公車左轉時相、行人庇護島、調整行穿線退縮、強化公車駕駛教育訓練與管理、提升路口照明等五大改善措施。

要求公車業者強化駕駛教育訓練

市府說明，增設公車左轉時相可提升行人及公車通行安全；路口西側增設行人庇護島及行人號誌燈，把行人穿越道分段設計，縮短一次性穿越的距離，讓駐足空間更充裕。另配合庇護島規劃，西北角行穿線退縮，評估因應調整斜坡道位置，優化人車視野、確保通行動線流暢；同時檢視路口照明設備，提高夜間人車辨識度，降低事故風險。公車業者要強化駕駛路口「停讓」觀念、右轉指差確認、左轉再三確認，以及停讓行人優先通行等安全駕駛行為。

交通管制工程處處長張建華受訪時補充說，將提供規劃圖給新建工程處設計並安排施工，具體期程還要再溝通確認。交工處工務科長林佳睿說明，內政部規範，行人穿越道長廿五公尺以上應設行人庇護島，並得以中央分隔島兼作。近年配合新工處道路銑鋪，會一併檢討行穿線退縮及增設行人庇護島，已增設的如和平新生路口、忠誠路沿線、南京東路北寧路口；未來即將完成者有松隆路松山路口、松隆路永吉路口，持續針對個別路口檢討。

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