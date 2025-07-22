為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    良醫遭撞亡 北市提增庇護島5措施改善

    台北市中山南路、羅斯福路與愛國西路口，19日發生公車撞死衛福部桃園醫院外科主任憾事，北市府會勘改善。（記者董冠怡攝）

    台北市中山南路、羅斯福路與愛國西路口，19日發生公車撞死衛福部桃園醫院外科主任憾事，北市府會勘改善。（記者董冠怡攝）

    2025/07/22 05:30

    中山南、羅斯福路與愛國西路口 將增設公車左轉時相、行穿線退縮

    〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正，上週六在台北市穿越羅斯福路與愛國西路口行穿線時，遭公車輾壓身亡；台北市交通局、警察局、新建工程處等單位昨共同會勘事發地，決議進行五大改善措施，包括增設公車左轉時相、行人庇護島、行穿線退縮、強化公車駕駛教育訓練與管理、提升路口照明。

    周佳正十九日在行穿線上遭公車撞擊不治，台北市長蔣萬安受訪表示沉痛，並說交通局將會勘現場評估，了解斑馬線退縮的情形，做整體的調整。昨市府跨局處會勘中山南路、羅斯福路與愛國西路口後，提出增設公車左轉時相、行人庇護島、調整行穿線退縮、強化公車駕駛教育訓練與管理、提升路口照明等五大改善措施。

    要求公車業者強化駕駛教育訓練

    市府說明，增設公車左轉時相可提升行人及公車通行安全；路口西側增設行人庇護島及行人號誌燈，把行人穿越道分段設計，縮短一次性穿越的距離，讓駐足空間更充裕。另配合庇護島規劃，西北角行穿線退縮，評估因應調整斜坡道位置，優化人車視野、確保通行動線流暢；同時檢視路口照明設備，提高夜間人車辨識度，降低事故風險。公車業者要強化駕駛路口「停讓」觀念、右轉指差確認、左轉再三確認，以及停讓行人優先通行等安全駕駛行為。

    交通管制工程處處長張建華受訪時補充說，將提供規劃圖給新建工程處設計並安排施工，具體期程還要再溝通確認。交工處工務科長林佳睿說明，內政部規範，行人穿越道長廿五公尺以上應設行人庇護島，並得以中央分隔島兼作。近年配合新工處道路銑鋪，會一併檢討行穿線退縮及增設行人庇護島，已增設的如和平新生路口、忠誠路沿線、南京東路北寧路口；未來即將完成者有松隆路松山路口、松隆路永吉路口，持續針對個別路口檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播