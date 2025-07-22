畜試所開發國產寵物草粒 營養又環保

畜試所運用國產牧草為原料開發寵物草粒。 （畜試所提供）

2025/07/22 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台經院推估我國寵物食品市場規模已超過三百億元，但寵物食品仍以進口為主，農業部畜試所使用國產牧草為原料開發寵物草粒，畜試所表示，國產草料適口性佳、纖維含量適中並且無添加，加上碳足跡里程短，讓毛小孩吃得安心又環保。

寵物是飼主心中的寶貝，入口的每口食物都要精挑細選，畜試所表示，目前市面上的草食性寵物飼料包含乾草型、壓縮草粒型、膨化行飼料，九成以上都是國外進口，畜試所這次開發的寵物專用草（粒），使用燕麥草、小麥草、大麥草、義大利黑麥草與尼羅草等國產牧草為原料，增加適口性與適量的纖維質。

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畜試所強調，國產牧草除作為牛、羊等草食動物的食物來源，也開發為寵物草（粒）料，畜試所已推出多項國產產品，為毛小孩提供國產、在地且多元化新選擇，該草粒還可依作物特性調整，並兼顧毛小孩需要的蛋白質、粗纖維、微量營養素等，可作為主食與副食，也因為可作成草粒，對飼主來說攜帶方便、保存容易，還可每日定量餵食，相關技術將與農民團體、飼料工廠與寵物業者合作，盼進一步推廣。

畜試所運用國產牧草為原料開發寵物草粒。 （畜試所提供）

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