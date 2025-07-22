為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    畜試所開發國產寵物草粒 營養又環保

    畜試所運用國產牧草為原料開發寵物草粒。 （畜試所提供）

    畜試所運用國產牧草為原料開發寵物草粒。 （畜試所提供）

    2025/07/22 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台經院推估我國寵物食品市場規模已超過三百億元，但寵物食品仍以進口為主，農業部畜試所使用國產牧草為原料開發寵物草粒，畜試所表示，國產草料適口性佳、纖維含量適中並且無添加，加上碳足跡里程短，讓毛小孩吃得安心又環保。

    寵物是飼主心中的寶貝，入口的每口食物都要精挑細選，畜試所表示，目前市面上的草食性寵物飼料包含乾草型、壓縮草粒型、膨化行飼料，九成以上都是國外進口，畜試所這次開發的寵物專用草（粒），使用燕麥草、小麥草、大麥草、義大利黑麥草與尼羅草等國產牧草為原料，增加適口性與適量的纖維質。

    畜試所強調，國產牧草除作為牛、羊等草食動物的食物來源，也開發為寵物草（粒）料，畜試所已推出多項國產產品，為毛小孩提供國產、在地且多元化新選擇，該草粒還可依作物特性調整，並兼顧毛小孩需要的蛋白質、粗纖維、微量營養素等，可作為主食與副食，也因為可作成草粒，對飼主來說攜帶方便、保存容易，還可每日定量餵食，相關技術將與農民團體、飼料工廠與寵物業者合作，盼進一步推廣。

    畜試所運用國產牧草為原料開發寵物草粒。 （畜試所提供）

    畜試所運用國產牧草為原料開發寵物草粒。 （畜試所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播