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    我首辦語言學奧賽 43國菁英齊聚台大

    我國首度主辦國際語言學奧林匹亞競賽 ，歷屆最多的參賽國與隊伍來台。（記者林曉雲攝）

    我國首度主辦國際語言學奧林匹亞競賽 ，歷屆最多的參賽國與隊伍來台。（記者林曉雲攝）

    2025/07/22 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣語言學界重要時刻！「第二十二屆國際語言學奧林匹亞競賽」今年首度由我國主辦，台灣大學語言學研究所承辦，這是全球中學生參與的十二項國際科學奧林匹亞競賽之一，來自全球四十三個國家、五十七支代表隊、逾四○○位語言學青年菁英參與，昨日舉行開幕式，展開一場跨語言、跨文化的智慧競技。

    教育部次長朱俊彰表示，語言是人類偉大的創造，不僅傳遞知識與文化，也影響人類如何思考與理解世界，台灣是一個多語言及多元文化的國家，包括華語、台語、客語、十六族原住民族語及台灣手語，並推動多語言教育，重視語言背後的文化意涵，台灣長期參與IOL（國際語言學奧林匹亞競賽），並支持全球母語保存運動。

    台大校長陳文章表示，如果能精準又得體地使用語言，就能讓別人更理解也更願意交流，但若用得不得體，反而會造成誤解與隔閡，鼓勵大家不只要挑戰語言解謎題目，更要運用語言交朋友和了解彼此的文化，這是各國參賽者與台灣接觸的開始，未來也希望可以持續合作，成為語言學領域的青年領袖。

    台大語言所說明，十年前在教授謝舒凱帶領下，開始投入台灣語言學奧林匹亞的培訓與推廣，比賽分為個人賽及團隊賽，多年來已成為促進全球對語言多樣性和人類交流理解的平台，展示語言學在解決現實世界的作用。

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