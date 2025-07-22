跨部會專案調查博士學位論文 周台英教練證、教師資格恐不保

台師大女足隊「抽血換學分」餘波盪漾，體育署「運動科學支援競技運動計畫」也捲入，體育署長鄭世忠表示，除了已經請審查團隊調查，也將要求所有運科支援檢測落實良性溝通，執行者必須事先向選手說明，並且簽署同意書才可進行。（資料照）

2025/07/22 05:30

〔記者林曉雲、劉詠韻、梁偉銘／綜合報導〕台師大女足抽血案震驚社會，台師大女足隊教練周台英不只面臨教練證被撤證的可能，教育部主責的跨部會專案小組也要徹查其博士學位，教練證和教師資格恐皆不保。

教育部昨日召開專案小組會議，教育部次長朱俊彰說明，教育部將依「學術論文處理原則」，一個月內對周台英的博士學位論文完成調查，若違反「人體研究法」精神，將依「學位授予法」撤銷其博士學位；教育部也會要求台師大協助學生將研究移轉其他學校「人體研究倫理審查委員會（IRB）」審查，相關費用則由台師大校方負擔。

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針對周台英的教練證是否註銷一事，朱俊彰表示，教育部已認定周台英觸犯教師法相關規定，終身或至少四年不得再任教師，另將由體育署責成中華足協「從嚴審查」是否註銷教練證，但如不符比例原則，體育署會退回要求中華足協應重審。教育部下週也將再度召開專案會議，確認首度會議執行狀況與新增事證處理。

至於教育部成立「單一窗口」受理學生申訴部分，朱俊彰說明，功能包含行政諮詢（如何申訴、申請IRB）、霸凌檢舉（歷屆女足學生皆可）、提供法律諮詢與心理輔導資源（強調保密）。

此外，正在德國的體育署長鄭世忠表示，選手的運科支援需求，不能等同運科研究去看待。運科支援檢測是服務選手，對象不是學者。但為了選手的需求而執行運科檢測，應由執行者事先向選手說明並取得同意。

調查局台北市調查處昨也派員前往台師大展開蒐證工作，釐清案件相關行政程序，但並未如外傳所指搜索台師大或約談周台英。

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