陳忠慶、周台英歷年採血研究論文 全面清查／教部今到台師大檢視學生輔導機制 國科會、體育署也將擴大調查

教育部次長朱俊彰於昨晚跨部會會議後，召開記者會說明台師大抽血案。（記者王藝菘攝）

2025/07/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」案引發社會震驚，教育部主責專案小組昨日首次召開跨部會調查會議，歷經長達五小時會議，教育部次長朱俊彰晚間九點半說明時強調，教育部絕對不會輕放，將全面清查計畫主持人台師大教授陳忠慶和周台英任教以來待過的學校、涉及血液樣本的所有研究計畫，教育部今日也將同專業團體進入台師大檢視學生輔導機制。

包括教育部、國科會、衛福部及體育署昨日開會，專案小組決議不只查台師大女足案，調查範圍將更廣泛，國科會將以雙軌方式，全面清查所有體育學領域涉及人體研究計畫，體育署則全面清查使用運發基金補助的所有運科資源計畫。

請繼續往下閱讀...

台師大女足球員吹哨者簡奇陞在立委范雲、陳培瑜及人本教育基金會協助下，揭露此駭人聽聞案件，球員被迫抽血，參與陳忠慶和周台英的人體試驗研究計畫，且長達數年之久，陳忠慶和周台英雖在台師大校長吳正己陪同下出面道歉，但受試費用等金流和過往採檢的血液樣本流向均仍未明。

朱俊彰說明，針對研究倫理、單一窗口、學生輔導及周台英教練證四個案由進行討論，首先專案小組針對陳忠慶和周台英任教以來服務的學校，所有涉及運用血液樣本的研究案件將全面清查，先由國科會、教育部（高教司、體育署）就這些研究計畫是否符合人體研究法及依審查通過的計畫執行，要求當時審查的各大學的IRB（人體研究倫理審查委員會）立案調查，兩週內報部。

朱俊彰表示，如果已有學生或外界檢舉的研究計畫，就由教育部直接啟動實地查核，若發現新違法事證，將依照情節輕重，進行裁罰與處理。

教部IRB將直接啟動實地查核

另，朱俊彰說明各部會的清查行動，對於學生或外部檢舉案件，教育部IRB將直接啟動實地查核，不再交由學校自行處理；衛福部管轄案件則由衛福部主動查核；國科會以資訊技術加上函請執行機關「雙軌方式」，全面清查體育學領域涉及人體研究計畫；教育部體育署將清查使用運發基金補助運科資源研究計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法