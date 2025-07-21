《撞死乳癌名醫》欣欣客運董座請辭 致歉︰駕駛便宜行事

欣欣客運董事長范大維（中）率一級主管向社會及家屬鞠躬致歉，承諾公司將負起責任。（記者陳奕劭攝）

2025/07/21 05:30

全面裝設輔助系統仍出事 公運處︰行車安全仍仰賴駕駛行為

〔記者董冠怡、何玉華、陳奕劭／綜合報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正，十九日在台北市中正區羅斯福路、愛國西路口過馬路，遭公車撞擊不治，欣欣客運董事長范大維昨天召開記者會致歉，強調駕駛確實違規依法接受調查，他並宣布請辭負責。公共運輸處表示，全市三三八四輛公車逐步裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），截至今年三月已全數完成。對於民眾質疑為何裝設仍發生憾事？公運處表示，系統僅是輔助性質，行車安全仍仰賴駕駛行為，事故細節尚待釐清。

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蔣萬安︰要求究責、業者精進

台北市長蔣萬安昨被問到此事時表示非常沉痛，他說第一時間已指示相關單位依法究責，要求公車業者提出精進作為。交通局交通安全科長鄭麗淑受訪時指出，交通局、警察局及工程單位今天下午二點半將到場會勘，針對行人交通安全改善進行評估，包括路口西北角行穿線退縮、增設庇護島及行人燈等改善措施。

欣欣客運昨召開記者會，范大維說明，駕駛肇事主因是未落實「指差確認」，詳細原因仍需警方調查，但他判斷應是便宜行事，目前駕駛停職在家，案件已移送法辦。范大維坦言，此事發生顯示公司內部管理有落差，已成立專案小組徹底檢討責任，也會盡速加裝預警偏離系統等設備，並盡可能提供家屬必要協助。

公運處︰事故細節尚待釐清

路權團體及民眾提議，公車應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統的行人防撞功能。對此，公運處業務稽查科長梁筠翎回應，台北市的公車已全面裝設ADAS，其中包含行車盲點偵測，期盼協助降低事故發生，但主要是扮演警示危險和風險的輔助角色，最後還是要靠駕駛人判斷因應，大家都想早點知道事發原因、系統當下有無正常運作及發揮功用，不過目前事故車輛由檢警單位保管，相關設備運作狀況，要視後續進展才能確認。

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