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    首頁　>　生活

    翁騎車撞宣講肥皂箱 蘇治芬險摔倒

    2025/07/21 05:30

    〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕全台大罷免投票二十六日登場，民進黨前立委蘇治芬前天到土庫馬光厝掃街時，遭騎電動車老翁衝撞宣講台（肥皂箱），並有遊覽車堵在前方，蘇治芬透過臉書貼文表示「怎麼變成這樣。」虎尾警分局表示，老翁疑動車操作不慎，才誤撞宣講台。

    罷團志工表示，蘇治芬前日下午到土庫鎮馬光市場掃街催票，一行人走到順安宮前，蘇站到肥皂箱上宣講，突然一名男子騎著電動輔助車衝撞宣講台，站在箱上的蘇差點跌落，不久一輛遊覽車擋在眾人面前，疑似企圖阻止，民主社會還發生這種事情，即時意見不同也不該以這種方式阻擋。

    蘇治芬則在個人臉書貼文表示，自己建構的農業首都，是要讓雲林農民守著自己田地，營造三代同堂的農村生活，怎麼現在面貌變得如此；民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國表示，公民團體很辛苦不畏風雨行動，近日卻常受到各種威脅，嚴正譴責暴力。

    虎尾警分局組長王子棟則表示，經過調查，騎電動車衝撞宣講台者是一位行動不便的七十七歲黃姓老翁，因聽見有人用麥克風在演講，想要上前聽內容，疑因道路與廟口介面有高低差，導致電動車操作不慎誤撞，蘇治芬隨後仍持續宣講，並未受到阻礙，至於遊覽車事件，由於該廟口本來就是遊覽車臨停的地方，民眾欲前往他縣市旅遊，事前已向廟方借用地點供民眾上車，未故意阻擾。

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