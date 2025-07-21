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    罷免丁學忠 雲林300輛機車走遍海線

    隊掃街時，支持者們在路口揮舞旗幟聲援行動。（記者李文德攝）

    隊掃街時，支持者們在路口揮舞旗幟聲援行動。（記者李文德攝）

    2025/07/21 05:30

    護國大遶境最終場 路程超過100公里 民眾沿街舉旗聲援

    〔記者李文德／雲林報導〕把握投票前超級星期天，反共護台志工聯盟與罷團「雲林拔釘」昨天舉辦護國大遶境雲林場，從虎尾鎮出發走遍海線十一鄉鎮，路程超過一百公里，三百輛機車一字排開綿延五百公尺，沿街更有民眾舉著旗幟聲援罷免丁學忠，場面震撼。

    劉建國：濁水溪以南最重要一戰

    護國大遶境雲林場從虎尾鎮出發，包括立委劉建國、許智傑、吳秉叡、王義川、李柏毅、民進黨中央黨部社運部主任江志銘等人到場支持，車隊沿街也有許多熱情支持者比「讚！」高舉旗幟大喊「大罷免大成功」，炒熱雲林選情。

    劉建國說，這場罷免是濁水溪以南最重要行動，更是關鍵一戰，這段期間公民團體不斷遭刁難、恐嚇，感謝他們為台灣付出許多心力；許智傑說，立院已遭共產黨病毒滲透，藍白委員都聽「阿共仔」意思毀憲亂政，都是毀憲的劊子手，目前卅一件藍委罷免案一定都得成功，才能讓台灣恢復正常運作。

    「雲林拔釘」籲遊子回來投票

    江志銘指出，前晚青島東路晚會人潮熱絡，一定有辦法罷免超過廿名藍委；吳秉叡表示，住在新北的雲林人很多，已有許多鄉親說要回家，用同意票保護台灣；王義川說，海線立委丁學忠程度不夠，不適合擔任立委，呼籲鄉親要出門投票；罷團發言人露西歸表示，雲林是整個護國大遶境最終場，希望在外縣市遊子記得回來投票。

    另，被發起罷免的立委丁學忠昨天邀請立法院長韓國瑜到土庫鎮車掃，更為不同意罷免祈福參拜。韓國瑜強調，執政黨要罷免卅一席藍委，這不是民主而是政治抹殺，呼籲大家要投不同意罷免。

    護國大遶境雲林場壓軸登場，300輛機車一字排開，場面震撼。（記者李文德攝）

    護國大遶境雲林場壓軸登場，300輛機車一字排開，場面震撼。（記者李文德攝）

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