雲林六房媽過爐五間厝股 紅壇動土

雲林六房媽五間厝股紅壇20日動土。（記者李文德攝）

2025/07/21 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣六房媽祖明年將從土庫股紅壇過爐到斗南五間厝股，昨日舉辦五間厝股紅壇動土典禮，近千信眾出席卅年輪值一次的宗教盛事，場面熱絡。六房媽會表示，過爐日期將於明年農曆二月擲筊擇定。

30年輪值一次盛事 近千信眾出席

六房媽最大特色便是有神無廟，每年由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等五股卅四庄輪流值年奉祀，過爐儀式常吸引超過十萬名信徒隨香，此次五間厝股紅壇動土儀式有文化部文資局長陳濟民、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、中華民國六房媽會理事長徐萬成等人出席。

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張麗善表示，六房媽「過爐」影響力已擴展到全國，每年吸引眾多信眾隨香迎駕，其儀式在二○一七年獲文化部登錄為「國家級重要民俗」，此項宗教祭典凝聚五股卅四庄頭信眾的向心力；徐萬成表示，五間厝股分為二重溝、五間厝、紅瓦磘、下埤頭、中埤頭、頂埤頭等六村落，大約每卅年才會換一個村莊輪值一次，地方信眾都以最高規格迎接，五間厝股過爐將於明年農曆二月第一個週六擲筊決定過爐日期，大約在農曆四月完成過爐。

二○二六至二○二七年爐主顏徐素芬說，擲了八次聖筊搏得爐主，卅年輪值一次的機會非常難得，歡迎明年過爐大典大家都到紅壇參拜。

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