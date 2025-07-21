災後環境清理 台南持續招募志工

南市府秘書長尤天厚（中） 表示，希望電信業者趕快落實必要的服務，否則市府不排除依消保法規定，協助災民求償。（記者蔡文居攝）

2025/07/21 05:30

已有645人投入第一線 災民申辦救助金 採速審速撥付

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲後，為協助災民儘早恢復生活，台南市社會局第一時間啟動災後志工媒合機制，集結志工人力展開家園復原與環境清理工作。社會局表示，目前南市已招募六四五名志工投入災區第一線，志工們無私奉獻、不畏艱辛，穿梭於社區巷弄之間，用雙手與笑容，為災民帶來希望，也成為這場風災過後最動人的風景。

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楊同學從北部來協助整理家園

南市社會局昨天媒合二十位志工前往南區明興路，協助一位年邁獨居的郭姓長者清理受損住家。現場志工群有一位楊同學，特地從北部來協助災民整理家園，台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文到現場關懷災民，並向志工表達感謝。黃偉哲說，由於災區範圍廣大，仍有許多人需要協助，呼籲在地的台南朋友若有空，可連絡市府媒合，幫忙災民整理環境。

日本多個友誼市 發起賑災募款

郭乃文說，社會局在風災後啟動「台南市災後志工招募平台」，至上週已媒合五六六人赴災區協助復原工作。很多志工都相當低調，其中有一位志工來宜蘭，已到台南協助災民第三天，甚至還主動表達要上屋頂幫忙災民蓋帆布。另外，災區很多長者不識字，文書志工不只是協助災民填表申請補助，而是承擔災民的心情，撫慰災民不安慌亂的情緒，這些志工也有臨床心理師加入，助災民度過難關。

南市府昨召開災後搶修復原工作記者會，截至十八日止，總計收到捐款五七○六萬餘元。市府表示，目前路樹災情已完成處理逾九成，市府也動員二十個局處支援各區公所，假日不中斷並提供到宅與弱勢關懷服務。至昨天為止累計服務一萬多件、受理五千二百多件災民申辦相關補助。市府也已預撥七千萬元到各災區公所，採速審速撥付救助金給災民。友誼市日本山形市、弘前市、本庄市，以及福島縣只見町、山口縣等城市也主動對市民發起為台南賑災募款。

市府要求加速恢復通訊 否則求償

由於部分災區的通訊仍未恢復，南市府秘書長尤天厚昨天表示，希望電信業者趕快落實必要的服務，否則市府不排除依消保法規定，協助災民求償。

對於有心人士操作不實謠言打擊市府及救災人員，指台南市先前因災區停班停課一週，所以區公所的人都沒有上班，直到恢復上班後才開始救災。南市府發言人田玲瑚表示，對於這樣的惡質言論，市府予以嚴詞譴責。市府不排除進行後續的相關法律追訴行為，以杜絕不實言論。

台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文赴現場關懷災民，並向志工表達感謝。（台南市府提供）

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