為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後環境清理 台南持續招募志工

    南市府秘書長尤天厚（中） 表示，希望電信業者趕快落實必要的服務，否則市府不排除依消保法規定，協助災民求償。（記者蔡文居攝）

    南市府秘書長尤天厚（中） 表示，希望電信業者趕快落實必要的服務，否則市府不排除依消保法規定，協助災民求償。（記者蔡文居攝）

    2025/07/21 05:30

    已有645人投入第一線 災民申辦救助金 採速審速撥付

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲後，為協助災民儘早恢復生活，台南市社會局第一時間啟動災後志工媒合機制，集結志工人力展開家園復原與環境清理工作。社會局表示，目前南市已招募六四五名志工投入災區第一線，志工們無私奉獻、不畏艱辛，穿梭於社區巷弄之間，用雙手與笑容，為災民帶來希望，也成為這場風災過後最動人的風景。

    楊同學從北部來協助整理家園

    南市社會局昨天媒合二十位志工前往南區明興路，協助一位年邁獨居的郭姓長者清理受損住家。現場志工群有一位楊同學，特地從北部來協助災民整理家園，台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文到現場關懷災民，並向志工表達感謝。黃偉哲說，由於災區範圍廣大，仍有許多人需要協助，呼籲在地的台南朋友若有空，可連絡市府媒合，幫忙災民整理環境。

    日本多個友誼市 發起賑災募款

    郭乃文說，社會局在風災後啟動「台南市災後志工招募平台」，至上週已媒合五六六人赴災區協助復原工作。很多志工都相當低調，其中有一位志工來宜蘭，已到台南協助災民第三天，甚至還主動表達要上屋頂幫忙災民蓋帆布。另外，災區很多長者不識字，文書志工不只是協助災民填表申請補助，而是承擔災民的心情，撫慰災民不安慌亂的情緒，這些志工也有臨床心理師加入，助災民度過難關。

    南市府昨召開災後搶修復原工作記者會，截至十八日止，總計收到捐款五七○六萬餘元。市府表示，目前路樹災情已完成處理逾九成，市府也動員二十個局處支援各區公所，假日不中斷並提供到宅與弱勢關懷服務。至昨天為止累計服務一萬多件、受理五千二百多件災民申辦相關補助。市府也已預撥七千萬元到各災區公所，採速審速撥付救助金給災民。友誼市日本山形市、弘前市、本庄市，以及福島縣只見町、山口縣等城市也主動對市民發起為台南賑災募款。

    市府要求加速恢復通訊 否則求償

    由於部分災區的通訊仍未恢復，南市府秘書長尤天厚昨天表示，希望電信業者趕快落實必要的服務，否則市府不排除依消保法規定，協助災民求償。

    對於有心人士操作不實謠言打擊市府及救災人員，指台南市先前因災區停班停課一週，所以區公所的人都沒有上班，直到恢復上班後才開始救災。南市府發言人田玲瑚表示，對於這樣的惡質言論，市府予以嚴詞譴責。市府不排除進行後續的相關法律追訴行為，以杜絕不實言論。

    台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文赴現場關懷災民，並向志工表達感謝。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文赴現場關懷災民，並向志工表達感謝。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播