薇帕颱風重創玉山步道 主峰線暫封園

玉山主峰線步道28號棧橋橋頭塌陷，垂直落差約1公尺高，下方即溪谷斷崖。（玉管處提供）

2025/07/21 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕「薇帕」颱風外圍環流為南投高山帶來強風豪雨，其中玉山主峰線步道約四．一公里處路基嚴重塌陷，下方即溪谷斷崖，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）昨（廿日）宣布主峰線暫時封園，將於今天儘速修復，一旦修復完成，即公告恢復入園時間。

玉管處指出，該處在「薇帕」海上颱風警報發布後即公告禁止入園，為了讓熱門的玉山主峰線能儘早恢復入園，昨一早保育巡查員即展開主峰線步道路況勘查，清除多處倒木、落石及箭竹垂枝。

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惟在步道約四．一公里處的二十七號棧橋，由於受到強降雨影響，整座橋體隨路基傾斜下陷，滑落流失至懸崖下方，導致連接的二十八號棧橋橋頭也塌陷，垂直落差約一公尺高，整段路基塌陷長度約達十公尺，崩塌處極為不穩，恐繼續塌陷。

玉管處強調，近期台灣仍處在低壓帶環流中，山區持續下雨，為維護山友登山安全，主峰線將暫時持續封園，並於今日僱工整修，預估約需五個工作天，設法以砌石方式穩固邊坡後再填平路面，儘速修復恢復入園，惟考量工作人員安全，將視天候狀況彈性調整施工天數。

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