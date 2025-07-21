《台中》照顧父母、阿公 吳樹魁獲孝行楷

台中太平區公所表揚孝行楷模，東汴里吳樹魁（左5）先後照顧生病的父母，還有93歲阿公獲表揚。（記者陳建志攝）

2025/07/21 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕父親節將至，台中市太平區公所昨天舉行「模範父親暨孝行楷模聯合表揚大會」，共有四十七位模範父親和十位孝行楷模獲得表揚，其中，東汴里的吳樹魁先照顧生病的父母，四年前父母過世後，繼續照顧九十三歲高齡阿公，獲頒孝行楷模。

父母過世 續照料93歲祖父

太平區長陳柏宏表示，阿爸的愛就像一座山，這些模範父親不僅是家庭的支柱，更是社區與子女榜樣，孝行楷模則是傳承孝道、引領風氣的實踐者。

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昨天受表揚的模範父親中，有來自福隆里的劉世明，擔任澄清綜合醫院主治醫師兼婦產部主任，從醫近卅年，守護無數母嬰平安，多年來並熱心義診、舉辦健康講座濟世救人。

新高里的賴錦盛，樂觀豁達、熱心公益，退休後擔任導護志工、參與市府合唱團，現為關懷據點的活躍學員，展現「退而不休、活到老學到老」的精神。

孝行楷模方面，東汴里推薦的吳樹魁，七年前父母相繼病倒無法工作，他毅然承擔照顧家庭的重責，直到四年前父母相繼辭世，持續照顧高齡已九十三歲的祖父，至今已三年，展現深刻孝行。

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