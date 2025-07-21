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    城際互助模式 高雄隊1807人嘉南救災

    高雄隊支援嘉南動員逾一千八百人次，相關任務昨天告一段落。 （高市府提供）

    高雄隊支援嘉南動員逾一千八百人次，相關任務昨天告一段落。 （高市府提供）

    2025/07/21 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府組高雄隊協助嘉義縣、市與台南市災後整建，累計動員一八○七人次及大批車輛機具；市府昨指出，相關支援任務告一段落，盼透過這次經驗打造城際互助模式。

    丹娜絲颱風重創台南市與嘉義縣市，導致許多路樹倒塌、道路中斷，地區電力、電信、民宅與農作嚴重受損，對民生造成重大衝擊。

    市長陳其邁第一時間致電關懷鄰近縣市、並責請相關局處啟動災後協防機制，迅速馳援嘉義、台南等重災區，展現城市互助與同島一命精神；陳其邁還親自前往災區為高雄隊打氣，並實際了解災情，受到嘉義市長黃敏惠熱情擁抱。

    市府統計，累計共派出一八○七人次、動員四二五部車輛、五六三台各型機具，完成清理一百八十條道路、十八處公園、七條綠園道、一處田徑場、一處體育館、十九間學校、八十二棟屋頂受損以帆布覆蓋。

    市府表示，高雄隊參與環境整理期間，受到地方民眾肯定與感謝，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、以及許多地方民代及民間團體，都曾多次到場打氣及慰問。

    巿府指出，去年山陀兒颱風造成高雄嚴重災害，當時高雄曾獲各縣市支援，這次除配合中央需求調度，市府更主動聯繫台南與嘉義，展現同島一命、城市整合能量互相協防，也盼這種模式可提升未來城際區域整合抗災經驗，增加都市防災韌性。

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