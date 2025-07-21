高捷動漫季 首度移師新地下街

高雄捷運夏戀動漫季首度移師「新」場地舉行，為還沒啟用、高雄目前最大的地下街空間熱身。（記者王榮祥攝）

2025/07/21 05:30

R11站約1300坪 高雄最大地下商場 已委外招商 最快年底開張

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運夏戀動漫季首度移師「新」場地舉行，為還沒啟用、高雄目前最大的地下街空間熱身，動漫迷好期待有更多可走逛的商場，高捷則透露已經委外、預估最快今年底開張。

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動漫市集、吉祥物競賽先熱身

台鐵高雄車站去年十二月啟用北側天棚、地下廣場同步成圓，瞬間成為人氣景點，高雄車站及與台鐵共構的高捷R11高雄車站站運量都大增，高雄車站上半年日均運量比去年同期增加逾八％，R11高雄車站站日均運量成長率更逼近十五％，是高捷前五大運量車站中，唯一成長率雙位數車站。

隨高雄車站空間陸續開放，高捷R11站的四個出入口也啟用（工程期間僅使用一處），有民眾注意到新出入口周圍有許多空間？高捷說明，這些空間約有一千三百坪，大部分位於高雄車站北側，未來將是高捷單一面積最大地下街。

為活化台鐵高雄車站空間，高雄市政府原本協調高捷把人氣活動夏戀動漫季的部分節目，移至高雄車站地下一層南側廣場，卻因故無法進行；高捷臨時調整活動地點，想起還沒開放、但空間不小的「新」地下街，上週六、日首度將動漫市集、吉祥物競賽、COSER召集令移到新場地。

可遮蔽風雨 高捷新秘密基地

動漫季首度使用新場地有完整遮蔽，剛好躲過颱風引進的大雨，與會動漫迷及民眾循著指標進入高捷秘密基地，對於未來的地下街也充滿好奇，期待趕快多一處可走逛的商場。

高捷指出，高雄車站新地下街目前已經委外，廠商正加緊速度規劃與招商，初步了解會與既有的高捷動漫街有部分連結，預計最快今年底可亮相。

高雄捷運夏戀動漫季首度移師場地舉行。（記者王榮祥攝）

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