為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高捷動漫季 首度移師新地下街

    高雄捷運夏戀動漫季首度移師「新」場地舉行，為還沒啟用、高雄目前最大的地下街空間熱身。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運夏戀動漫季首度移師「新」場地舉行，為還沒啟用、高雄目前最大的地下街空間熱身。（記者王榮祥攝）

    2025/07/21 05:30

    R11站約1300坪 高雄最大地下商場 已委外招商 最快年底開張

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運夏戀動漫季首度移師「新」場地舉行，為還沒啟用、高雄目前最大的地下街空間熱身，動漫迷好期待有更多可走逛的商場，高捷則透露已經委外、預估最快今年底開張。

    動漫市集、吉祥物競賽先熱身

    台鐵高雄車站去年十二月啟用北側天棚、地下廣場同步成圓，瞬間成為人氣景點，高雄車站及與台鐵共構的高捷R11高雄車站站運量都大增，高雄車站上半年日均運量比去年同期增加逾八％，R11高雄車站站日均運量成長率更逼近十五％，是高捷前五大運量車站中，唯一成長率雙位數車站。

    隨高雄車站空間陸續開放，高捷R11站的四個出入口也啟用（工程期間僅使用一處），有民眾注意到新出入口周圍有許多空間？高捷說明，這些空間約有一千三百坪，大部分位於高雄車站北側，未來將是高捷單一面積最大地下街。

    為活化台鐵高雄車站空間，高雄市政府原本協調高捷把人氣活動夏戀動漫季的部分節目，移至高雄車站地下一層南側廣場，卻因故無法進行；高捷臨時調整活動地點，想起還沒開放、但空間不小的「新」地下街，上週六、日首度將動漫市集、吉祥物競賽、COSER召集令移到新場地。

    可遮蔽風雨 高捷新秘密基地

    動漫季首度使用新場地有完整遮蔽，剛好躲過颱風引進的大雨，與會動漫迷及民眾循著指標進入高捷秘密基地，對於未來的地下街也充滿好奇，期待趕快多一處可走逛的商場。

    高捷指出，高雄車站新地下街目前已經委外，廠商正加緊速度規劃與招商，初步了解會與既有的高捷動漫街有部分連結，預計最快今年底可亮相。

    高雄捷運夏戀動漫季首度移師場地舉行。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運夏戀動漫季首度移師場地舉行。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播