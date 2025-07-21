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    首頁　>　生活

    屏東國際觀賞魚競賽 總冠軍留台灣

    2025/07/21 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕首屆屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會十九日、廿日舉行，八個國家的飼養好手、三百八十六組作品同場較勁，昨成績揭曉，全場總冠軍由台北市鄭軒宇拿下，他飼養的孔雀魚顏色厚實、活動力極佳；台灣已爭取到明年孔雀魚世界盃主辦權，二月底將在屏東縣登場。

    屏東縣長周春米表示，台灣觀賞魚每年創造十二．九億元產值，屏縣佔了七億元，全國觀賞魚飼養量約七萬公噸，屏東佔五萬公噸，約七成；屏東觀賞魚養殖技術備受國際矚目，隨著國際競賽頻繁舉辦，屏東已成為全球水族產業的技術交流樞紐。

    「第一屆屏東彩耀盃觀賞魚高峰會」集結台灣、馬來西亞、泰國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、越南等八國飼養孔雀魚高手較勁，經過激烈競賽，廿八歲鄭軒宇所飼養的孔雀魚先獲得白子素色組冠軍，最後更一舉摘下全場總冠軍；他說，目前經營的水族館以一千三百缸的規模育種、繁殖，此次得總冠軍的孔雀魚養了八個月，在狀況最好時參賽。

    屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智表示，從育種、繁殖到出口，屏縣擁有全台最完整的觀賞魚產業鏈，明年孔雀魚世界盃競賽在屏縣舉行，將有歐美亞三大洲高手齊聚，精彩可期。

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