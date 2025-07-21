恆春貝殼美術館 成環境教育殿堂

吳素如與父親打造出屬於南台灣的貝殼傳奇。 （記者蔡宗憲攝）

2025/07/21 05:30

記者蔡宗憲／專題報導

恆春半島隱藏著一座名為「貝殼23美術館」的寶庫，館內數十萬枚貝殼，宛如海洋縮影，館內蒐藏是吳素如與父親五十餘年心血的結晶，從早年販售珍稀貝殼的生意，轉型為環境教育的殿堂，吳氏父女的熱情與執著，打造出屬於南台灣的貝殼傳奇。

吳氏父女檔打造 展示50餘年蒐藏

吳素如回憶，父親生前從事遠洋漁業工作，足跡遍布全球，常從異國帶回一枚枚閃耀的貝殼，吸引不少蒐藏家登門求購，家中這些五光十色的海洋瑰寶，點燃了她對貝殼的熱愛，也開啟了她與父親的冒險旅程。

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「我們搭飛機去過無數人跡罕至的小島，尋找稀有貝殼」吳素如笑說，最令她難忘的，是館內珍藏的「世界最小紀錄」鸚鵡螺，當年，父女倆得知鸚鵡螺幼年時棲息於南極通往馬六甲海峽的海溝，長成後才漂流海上後，決定遠赴印尼日惹的偏遠漁村，歷經波折才取得數枚珍貴標本。

具殼館內藏品琳琅滿目，有超過百年重達二百公斤的硨磲貝、罕見的蛇螺標本，以及台灣活化石「龍宮貝」、珍寶「夜光蠑螺」，皆是父女倆費盡心血搶救而來；吳素如說，這些珍寶如今成為環境教育的活教材，吸引許多遊客與學者前來探究海洋的奧秘；「貝殼博士」賴景陽也認為館內許多珍藏都值得學術研究。

吳素如說，館內每一件光彩奪目的貝殼展品，背後是無數汗水，她的父親從五十歲起，投入「洗貝殼」的繁瑣工作，從藥水浸泡到砂輪機打磨，考驗耐心與技術，希望博物館的成立能讓更多人親近海洋。

貝殼23美術館」，館內數十萬枚貝殼，宛如海洋的縮影。 （記者蔡宗憲攝）

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