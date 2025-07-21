台東水患 賴坤成批饒慶鈴甩鍋中央

2025/07/21 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕薇帕颱風外圍環流豪雨造成台東南王地區「照例」積水，引發民怨，縣長饒慶鈴指中央今年短撥補助款給台東，請中央不要拿老百姓的生活開玩笑。這番說詞引起曾任八年台東市長的賴坤成批評甩鍋中央，明明是地方政府平時疏於清淤，「妳才在拿老百姓的生活開玩笑」！

饒說，這麼多年了，只能看著水一次又一次的淹上來。縣府提出替代方案，但要價四億元以上，偏偏今年中央竟然還短撥廿二億元。巧婦難為無米之炊，請中央全力支持攸關民生的建設才是關鍵。

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賴坤成說，初任市長一場梅雨讓綠色隧道以下泥流成災，居民苦不堪言，他馬上召集公所同仁解決淹水問題，但這些年每遇豪雨，淹水夢魘再起。其實只要區域排水系統保持暢通，應該不會大淹水，間題癥結在「管理」。

賴說，任市長時都會在六月雨迅期來前，將區域排水全數清淤，防止堵塞，颱風時會以開口契約在各區排出海口部署怪手，堵塞即時開通，保持流速順暢，但這些年來已未見此布局。

賴更強調，這些年中央政府給台東統籌分配款已較廿年前高出數倍，依地方制度法之規定區域排水屬地方政府之職責，又有自有經費，不要遇事則甩鍋中央，此非從政者為之擔當。

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