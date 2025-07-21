桃園樂天球場寵物專區 8月啟用

桃園樂天球場打造寵物友善專區。（桃園市動保處提供）

2025/07/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕隨著飼養寵物民眾逐年增加，桃園市政府動物保護處盤點轄內適宜空間，推動設置寵物友善專區，在地職棒樂天桃猿隊去年十一月球季結束後，洽談決定於樂天球場三壘與外野間的區塊，打造寵物友善專區，讓球迷可以帶著寵物一起看球賽；農業局長陳冠義表示，寵物友善專區施工已近尾聲，預計八月下旬開放。

三壘與外野間區塊 座椅可繫繩

陳冠義指出，寵物專區將一般球迷及帶寵物進場的球迷分隔，避免互相干擾，座椅上設置可繫繩設施，方便飼主固定牽繩，保障寵物安全與空間秩序，看台上還有噴霧降溫設備，可以降低區域溫度，減少中暑風險，市府與球團謹慎規劃動線及相關防護措施，開放後也會視情況調整。

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球賽期間 提供球迷帶毛孩觀賽

市府動保處長王得吉表示，桃園市現有廿八座寵物公園，十三個行政區中，桃園區有八座、龜山區五座、平鎮區三座、中壢區三座、楊梅區二座，以及八德、大溪、復興、蘆竹、龍潭、新屋、大園各一座，下半年會再添二座，包括樂天桃園棒球場及青埔公十公園各一座，屆時桃園市寵物公園總數將達卅座。

無賽事時 免費開放部分區域

王得吉說，在青埔國際棒球場增設寵物友善專區，可提升球場多元發展，提供寵物友善環境，寵物友善專區規劃室內、室外看台區及戶外蹓躂休息區。球賽期間提供球迷使用，非賽事期間也會開放部分區域免費提供民眾帶毛小孩使用，總經費約五百五十萬元。

另外，動保處考量青埔地區移入人口越來越多，近年來一直規劃設置寵物公園，最終落腳在青埔公十公園，公園內將設置簡易戶外運動設施以及飲水設備，總經費約五百卅萬元，預計九月完工。

桃園樂天球場將提供球迷帶寵物看球賽。（記者李容萍攝）

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