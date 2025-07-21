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    師鐸獎得主、教育家人物典範／葉瑞珠秉持正向教學 關注新住民教育

    新竹縣興隆國小校長葉瑞珠早晨站在校門口迎接學生，給孩子熱情問候。（教育部提供）

    新竹縣興隆國小校長葉瑞珠早晨站在校門口迎接學生，給孩子熱情問候。（教育部提供）

    2025/07/21 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕「不要求每個孩子都優秀，但期望每個小朋友都要有品德」是新竹縣興隆國小校長葉瑞珠的教育核心理念，她在校內推動多元化課程助學生找到興趣，並投入成人教育，照顧失學者及新住民，摘下去年師鐸獎也獲選教育家人物典範。

    葉瑞珠認為，品德比成績重要，且在國小階段，應以孩子的興趣為出發點，正向鼓勵孩子表現好的地方，如「你這次考了九十九分，好厲害！」而不是「為什麼那一分沒有拿到？」

    葉瑞珠堅信，每個孩子都有自己的特質，因此她推動多元化課程，將藝術課程與各領域連結，並結合科技，將藍晒、3D列印、雷射雕刻等在課堂實踐。

    葉瑞珠善於溝通，每天都在校門口迎接孩子及家長，她提到，曾有小朋友間發生衝突，家長不滿校方處理，她直接邀家長到校解釋，「孩子間的衝突，有時他們自己就能解決，大人過度介入會把問題搞得更複雜」，後續這位家長因孩子升上國中進入叛逆期，還主動向葉瑞珠請教育兒之道。

    另外，葉瑞珠投入新住民教育，不只教識字和語言，還包括適應台灣生活及風土民情，被新住民學生稱「媽媽」。在她眼中，很多新住民女性來台後面臨多重壓力，若能受良好教育，對下一代也有好的影響。

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