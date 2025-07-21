乳癌名醫遭撞死 醫界籲公車加裝行人防護系統

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，該會將行文給交通部，建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者林惠琴、蔡昀容／台北報導〕衛福部立桃園醫院的乳癌名醫周佳正走行人穿越道時，遭北市公車撞上，送醫不治，醫界致上沉痛哀悼，中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明更表示，該會將發文給交通部，建議六都公車及貨櫃車、大卡車等大型車輛加裝行人辨識安全防護系統，避免悲劇重演。

周慶明指出，二○三○年道路交通死亡人數降低五十％是賴清德總統的重要政見，這兩天醫界也熱烈討論行人安全議題，該會將發文給交通部，建議大型車輛全面加裝行人辨示安全防護系統，若相關系統費用太高，政府可評估補助，萬一業者不裝則可考慮以加重稅金或保險金等方式支持健保對於這類重殘醫療的支出。

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另外，有些斑馬線過長，短短四十、五十秒內一次走完有困難，可能會過於匆促而發生意外，因此行人庇護島設計也十分重要。

交通部政務次長陳彥伯說明，市區公車均裝有行車視野輔助系統，透過螢幕供駕駛人觀看車前四周狀況，現行交通部補助的市區電動公車也進一步配備更完善的先進駕駛輔助系統（ADAS）。對於公會建議，會請各地方政府加強訓練並要求駕駛人利用車上系統設備。

交部要求公車落實路口指差確認

陳彥伯也強調將再函請各縣市公車主管機關，務必確實嚴正要求所轄公車業者加強駕駛人落實路口指差確認動作。

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