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    菲律賓東方低壓蠢動 投票日北、東易有雨

    未來降雨趨勢及天氣。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢及天氣。（中央氣象署提供）

    2025/07/21 05:30

    〔記者林志怡、蔡昀容／台北報導〕本週六即將迎來大罷免首波投票日，中央氣象署指出，持續受到低壓帶影響，本週降雨機率偏高，且菲律賓東方可能再有低壓系統生成，並增強為熱帶性低氣壓，今、明兩天是重點觀察期，目前預估週六當天北部、東半部易有雨，中南部則需注意午後雷陣雨。

    氣象署預報員張竣堯指出，今日仍受薇帕颱風外圍雲系影響，各地易有短延時強降雨，花東、南部山區、恆春半島降雨時間相對較長，其他地區有短暫陣雨或雷雨。南部、東北部、大台北山區可能出現局部大雨，花東地區則有局部大雨或豪雨。

    明起逢大潮 沿海防海水倒灌

    張竣堯也指出，明、後天東半部有局部陣雨或雷雨，且降雨時間較久，可能出現局部大雨，其他地區易有局部短暫陣雨或雷雨。另外，明起逢天文大潮，南部、東北部須防海水倒灌。

    大罷免投票日持續受到低壓帶影響，張竣堯提到，北部、東半部易有局部短暫陣雨或雷雨，中南部多雲且午後有局部短暫雷陣雨，但屆時若有熱帶系統靠近台灣，天氣可能明顯不同。

    未來一週悶熱 高溫30到34度

    氣溫方面，張竣堯指出，未來一週極端高溫發生的機率較低，普遍白天高溫落在卅至卅四度左右，未下雨時感受較悶熱。

    此外，台鐵副總經理劉雙火表示，目前大罷免投票日當天台鐵的訂票率，全台接近五成，東部幹線約五成七，訂票需求有稍微高一些，但目前座位量能無虞。高鐵方面目前供位也足夠。國道方面，葛瑪蘭客運總經理李俊仁表示，北花線是假日限定班車，採現場購票制，如有加班車需求，會視現場情況調車因應。

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