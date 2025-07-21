越南下龍灣遊船翻覆至少35死 無台灣旅客／乘客皆為越南籍 多半為來自河內家庭

越南下龍灣一艘遊船19日翻覆，釀重大傷亡。 （法新社）

2025/07/21 05:30

〔國際新聞中心、記者蔡昀容／綜合報導〕在薇帕颱風逼近越南前夕，越南國營媒體報導，一艘載有多個家庭的遊船，十九日下午在被列為聯合國世界遺產的下龍灣水域，因遭遇突如其來的暴風雨而翻覆，造成至少卅五人喪生，救援人員仍在搜救四名失蹤者。這是下龍灣歷來最嚴重的意外事故。我國觀光署則表示，目前得知船上並無台灣旅客。

舊型木船遇極端天氣釀憾事

據報導，這艘船載有四十六名乘客和三名組員，當時天空下起「如趾頭般大小的冰雹，還伴隨大雷雨、打雷和閃電」，十五分鐘後船身開始劇烈搖晃，終至翻覆。

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官方將死亡人數從先前報導的卅八人下修為卅五人，船上人員從五十三人下調為四十九人，但官員仍擔心死亡人數恐將進一步攀升。報導指出，船上乘客均為越南籍，多半為從首都河內來訪的家庭，包括多名兒童。

針對該起船難，國內旅行業者分析，下龍灣管制完善，風浪過大不會開放船隻出航，主要是舊型船隻遇上突發性極端天氣現象，難抵風浪釀憾事，台灣旅行社多選擇安全性高的中高價位等級船隻服務旅客。

台灣旅行業多選設備完善船隻

鴻毅旅行社執行董事蔡承廷表示，從新聞畫面來看，事故船隻屬於舊型木船，價位較便宜，多為越南國內旅客使用；台灣旅行業者很少選這麼舊的船型，大多選擇中高價位船隻，安全設備完善，即便遇上極端天氣，也不至於釀這麼大的傷亡。

蔡承廷指出，下龍灣是國際級景點，出航管制很嚴格，風力達標時不會放船隻出海，這次應是航程期間遇上突發性極端天氣才造成憾事；而從畫面推斷，事故船隻的大小塞五十幾個人並不舒適，船隻有無操作、設備或超載疑慮，待越南當局調查釐清。

品保協會公關主委李奇嶽表示，出國旅遊安全第一，建議國人找台灣合法旅行社，安全權益有保障，旅行社也會協助評估當地天氣變化，判斷是否調整行程。

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