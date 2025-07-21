自由日日Shoot》造價500萬國道保命神器「緩撞車」挨撞 近4成輔助駕駛肇禍

今年1月到5月，國道上有59件車輛撞上緩撞車嚴重事故肇因，以「使用車輛自動駕駛或先進駕駛輔助系統設備（裝置）不符規定」最多。（高公局提供）

2025/07/21 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕每年國道發生大大小小交通事故多達上千件，造價五百萬元的「緩撞車」是避免事故處理和工程人員被車輛追撞的保命神器。但高速公路局分析緩撞車遭撞重大事故發現，近四成為肇事駕駛太依賴汽車輔助駕駛系統，偵測辨識軟體系統未發揮功能釀禍。

汽車偵測辨識軟體未發揮功能

高公局二○一○年起陸續引入的「緩撞車」，是由一輛十一噸貨車加掛一具緩撞設備，目前委外承租廿六輛。當國道出現車禍、貨物掉落等事故，經通報後，事故處理人員會驅車前往，緩撞車也會出動，到現場停放在事故現場後方，保護前方工作人員避免被後方高達百公里時速車輛追撞。

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平均每輛每月事故300餘次

緩撞車被撞次數多，工程人員粗估小至擦撞、大至車輛衝撞，平均每輛每月事故可達三百餘次，但近三年的致死意外寥寥可數，包含一名肇事小貨車駕駛因分心撞上緩撞車不幸死亡；一輛聯結車擦撞緩撞車，造成兩名作業人員被捲入緩撞車底不治。

高公局交管組副組長賈毓虎指出，近年越來越多追撞案例肇因和輔助駕駛系統（自動跟車、車道置中、巡航定速、自動煞車等）有關，在兩車之間速差過大、車輛切入或切出車道速度過快、上下坡和彎道角度大、天候不佳和特殊車型等狀況下，車上電腦會無法辨識、發揮功能。

賈毓虎說，高公局透過財團法人車輛安全審驗中心和車商反映這些問題，要求優化汽車的偵測辨識軟體，同時加強宣導駕駛不要太倚賴車輛輔助駕駛系統。若肇因歸咎於衝撞緩撞車的駕駛，除了負擔行政罰鍰或刑責外，也得賠償緩撞車修復費用，從數萬元到整車汰換要價五百萬元不等。據了解，曾有一位蘇姓駕駛在國三因追撞防撞工程車和緩撞設施遭求償，最後被新竹地院判賠一三三萬元。

千萬不能讓車子「自己開」

車輛安全審驗中心說明，目前各國車輛輔助駕駛系統都是參考聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）的第七十九號法規（R79）；我國因應方式為在新車駕駛座顯眼處貼上警語、配有大螢幕的車輛於啟動螢幕時顯示警語，提醒專心開車。

車輛安全審驗中心也和多家車商合作，在銷售汽車時對車主說明，目前仍沒有真正「自動駕駛」功能的車輛，千萬不能放手讓車子「自己開」，車主聽完必須簽名確認。

今年1至5月國道緩撞車嚴重事故統計

緩撞車小檔案

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