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    首頁　>　生活

    周台英、陳忠慶採血研究 也領運發基金補助

    陳忠慶（左）、周台英（右）二人不只執行國科會精準運科研究計畫，二○一九、二○二○年合作運動科學計畫，同樣鎖定女足隊員採血，並獲體育署運動發展基金補助逾百萬元。（資料照）

    陳忠慶（左）、周台英（右）二人不只執行國科會精準運科研究計畫，二○一九、二○二○年合作運動科學計畫，同樣鎖定女足隊員採血，並獲體育署運動發展基金補助逾百萬元。（資料照）

    2025/07/21 05:30

    體育署：全面暫停運科支援案 展開調查

    〔記者吳柏軒、梁偉銘／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」引發關注，計畫主持人陳忠慶、女足隊教練周台英已出面道歉，但二人不只執行國科會精準運科研究計畫，二○一九、二○二○年合作運動科學計畫，同樣鎖定女足隊員採血，並獲體育署運動發展基金補助逾百萬元。體育署表示，先全面暫停運科支援案展開調查。

    同樣鎖定女足採血 獲逾百萬補助

    二○一九年「台灣師範大學女子足球隊選手體能監測與傷害調查」、二○二○年「離心訓練對女子足球選手傷害預防及提升運動表現效果之影響」，陳忠慶為主持人、周台英列共同主持人，申請體育署運發基金補助，皆鎖定女足隊員為受試者，因要抽血分析血乳酸濃度評估肌肉疲勞等，編列護理師採血、耗材及分析費等，兩案分別獲補助六十萬元、四十五萬元。如今抽血陷入爭議，研究也待檢視。

    體育署表示，此為運科支援案，聚焦提升團隊競技實力，一開始就要求不得作為研究論文發表，若有違規將發函要求撤稿。目前所有運科支援案都暫時喊停，先調查是否申請人體研究倫理審查委員會（IRB）審查與簽署同意書，以及抽血由醫事人員執行，若無上述條件則銷毀數據。去年周台英有一案非侵入式運科計畫已先中止，舊案將發文請陳忠慶說明，若無同意書會要求銷毀數據和撤回論文。

    運科檢測倫理 今跨部會協調定調

    針對運科檢測倫理，體育署指出，今日教育部將召開跨部會協調，國家運科中心執行長會出席，並請衛福部協助定調，以免無所適從。高教工會理事長周平則建議，運發基金補助研究可由教育部指導，並由外部醫學專家協助決策。

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