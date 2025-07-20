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    首頁　>　生活

    基隆國門廣場淨化景觀 補助最高百萬

    2025/07/20 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港周邊是台灣門戶，但開發早、建築老舊，以致港邊建築雜亂、沒有整體規劃；基隆市政府在國門廣場周邊推動「城市留白行動」，包括忠一路、中正路、中山一、二路等，可補助外牆立面清整，最高可補助一百萬元，以忠一路為示範區，逐步改善國門的景觀。

    為改善基隆港周邊的景觀，擬訂「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀計畫」，獎勵民眾改善建築景觀，市府今年推動「城市留白行動」計畫，即日起至八月九日徵件，市府將在七月廿二日辦理說明會，輔導協助所有權人改造街廓景觀。

    都市發展處表示，「城市留白行動」補助範圍為市區中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路周邊區域，並以忠一路沿街為優先示範地區，這些區域是國際郵輪旅客抵達台灣後的第一印象區域。

    都發處指出，主要補助外牆立面清整及油漆粉刷，五層樓（含）以下建築物，每棟補助上限四十萬元，六樓至十樓建築物每棟補助上限八十萬元，十一層樓以上建物每層增額補助十萬元，但上限一百萬元；此外，附屬設施改善補助，屋頂附掛物拆除、騎樓柱廣告物拆除粉刷等，每案補助上限廿萬元。

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