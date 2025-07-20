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    首頁　>　生活

    北市校旁接送臨停 逾15分鐘開罰

    2025/07/20 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕接送小孩竟碰上罰單陷阱！台北市議員詹為元指出，台北市有九處學校周邊設置智慧停車柱，希望降低違停情況，而這些車格在上下學時間有十五分鐘緩衝期，可讓家長接送孩子，但由於車格標示不明，有家長逾時被開罰，還有家長不敢停車格乾脆違停。對此，台北市停車管理工程處表示，將持續研究加強告示，以免民眾受罰。

    家長怨罰單陷阱 停管處︰加強告示

    詹為元表示，調閱近期學校周邊智慧車柱執行數據發現，有些學校每月平均開單件數異常高，包括西門國小四十五件、螢橋國小四十件、濱江國小十九件、五常國小十七件等，平均每天就有一至兩位家長被開單，多集中於上放學尖峰時段。

    他指出，關鍵在於這些停車格牌面標示「禁止在上下學時間停車」，但實務上有規劃十五分鐘緩衝期，讓家長可以暫停接送孩子，但這十五分鐘卻沒有在牌面上標示清楚，家長不知可暫停，也不知停放超過十五分鐘會被拍照開單，更有家長看到禁停擔心受罰，乾脆直接違停紅黃線。

    詹為元呼籲，市府應儘速把停車牌面修改清楚，讓家長得知相關訊息，也應該檢討現行的執法時間與限停規劃，甚至可考慮縮短限停時間，讓車位流動率更高；根本上，要檢討周邊道路、接送區設計規劃。

    停管處表示，確實有部分家長接送區改為臨時停車格位後，標示不清，也有部分停車格直接將「限停十五分鐘」的警示語直接畫在地上，會持續研究以更醒目方式，也會將加強牌面告示，維護民眾停車權益。

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