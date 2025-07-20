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    高雄輕軌 上半年「就醫」運量成長逾17％

    高雄輕軌就醫運量成長率最高，逾十七%。（捷運局提供）

    高雄輕軌就醫運量成長率最高，逾十七%。（捷運局提供）

    2025/07/20 05:30

    今年上半年總運量逾667萬人次 較去年同期658萬成長1.4％

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌運量穩定成長，除學生族相挺，鄰近醫院的車站人氣也不斷上升，高市捷運局統計今年上半年「就醫」運量、較去年同期成長逾十七％，比就學運量成長率十五％還多。

    經過瑞祥、民生、聯合和市立中醫院

    高雄輕軌去年成圓，全長廿二．一公里、共卅八站，今年上半年總運量逾六六七萬人次，較去年同期六五八萬人次，小幅成長一．四％，但去年一到二月下旬為試營運免費體驗，顯示今年的運量成長率更為紮實。

    捷運局指出，輕軌穩健、舒適、不塞車特性逐漸受到肯定，分析上半年運量相關數據後，發現除了就學運量穩定成長外，「就醫」運量成長率更讓人驚豔。

    比就學運量增長15％還多

    捷運局說明，輕軌沿線經過的高中職校（跨學區）包括高雄高工、樹德家商、瑞祥高中、中華藝校、高師大附中、三信家商、道明中學、大榮高中等，鄰近車站上半年運量比去年同期增加約十四．六八％。

    沿線經過的中大型醫院則有瑞祥醫院（C1籬仔內）、民生醫院與市立中醫院（C33衛生局）、聯合醫院（C22聯合醫院）等，鄰近車站上半年運量比去年同期增十七．四四％，比就學運量成長率還高，其中包括患者、陪伴患者的親友、部分醫事人員。

    患者：算好時間 不用等太久

    捷運局分析，輕軌可直接在路面搭乘、距離醫院近，所以讓部分患者願嘗試，特別是省去在醫療院所附近找停車位的困擾，連帶提升陪同看診的親友搭乘意願。

    常搭輕軌到聯合醫院的林先生表示，他搭輕軌來醫院只需五站，算好時間就不用等太久，且幾乎不會遲到，算很方便。

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