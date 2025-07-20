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    屏東文創曼谷參展 吸引逾300位買家

    屏東文創「好屏牌」驚豔曼谷展會，3天展期吸引逾三百位國際買主熱切洽談。（屏東縣府提供）

    屏東文創「好屏牌」驚豔曼谷展會，3天展期吸引逾三百位國際買主熱切洽談。（屏東縣府提供）

    2025/07/20 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東品牌在國際市場展現吸引力，縣府率領十家文創品牌至泰國參加「Mega Show Bangkok 曼谷禮品暨生活用品展」，十六至十八日三天展期吸引泰國、馬來西亞、印尼、韓國等逾三百位國際買主熱切洽談（見圖，屏東縣府提供），為後續合作奠定良好基礎。

    屏東縣展區以「好屏牌」為主題，從食品到工藝各具文化故事，「沐穀曲」烘焙糕點、「芒果好吃」憑藉創新口味受青睞，「小雨果巧克力」推出可可日曬麵，顛覆可可只能用於甜品的刻板印象。

    設計選品「南國紅逗」囍氣紅豆茶包禮盒傳遞祝福、「本革工坊」紅龜粿造型皮革零錢包兼具文化敘事與實用性，都是詢問度高人氣商品；主打檳榔籽染工藝的「istudio × taiwan dye」、「望秀好商號」草編鞋履打造質感風格，也獲設計通路業者關注；「蜂女孩」、「大頭叔叔」、「燦日大武山咖啡」則以鮮明品牌故事與產品特色展魅力。

    兩位擁百萬粉絲的網紅親臨「好屏牌」展區，包括泰國時尚網紅Gina Virahya、馬來西亞知名歌手兼網紅Bibi Qairina，將心儀展品分享至社群平台，提高曝光度。

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