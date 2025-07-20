廚餘機補助及二手物市集 屏東續辦

屏東縣環保志工群英會透過競賽，比拼環保知識 。（記者羅欣貞攝）

2025/07/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府昨天舉辦環保志工群英會，逾五百人展現環保知識力與行動力，爭取全國賽代表權；縣長周春米擔任熱身賽出題考官，並宣布受到熱烈回響的廚餘機補助及二手物市集都將續辦，鼓勵縣民從日常生活落實綠色行動。

周春米表示，屏縣今年首推的廚餘機補助，本來只有編三百萬元預算，結果不到一個星期就秒殺，政策獲大家支持因而加碼受理至四月底，明年會再推。據環保局統計，總申請件數近兩千五百件，經費一千兩百萬元，預估每年可回收廚餘約兩千公噸。

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此外，屏縣府每三個月到半年舉辦一次的「二手物來來去去市集」，今年於屏東市推出兩次，參與民眾一場比一場多，五月在屏市甚至吸引近萬人潮；周春米希望每個鄉鎮市、社區也能定期舉辦跳蚤市場，把家中不用不穿的東西清出來回收，讓需要的人買回家再利用。

屏東縣現有逾七千名環保志工投入服務，遍及各鄉鎮社區擔任環保行動的種子推手，七十六歲志工張徐勝鳳說，投入服務十多年，當志工很快樂，希望更多民眾一起加入環保志工。

昨天的群英會透過四項競賽考驗志工的環保知識與行動力，各項金牌得主分別是「環保金頭腦」竹田鄉糶糴社區、「資源分類王」里港鄉大平社區、「清掃接力賽」長治鄉繁昌社區、「資源灌籃高手」萬丹鄉水泉志工隊，各得五千元獎金並將代表屏東縣參加全國環保志工決賽。

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