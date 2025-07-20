薇帕降豪雨 南迴、南橫公路一度中斷

南迴公路豪雨造成大溪路段發生土石流，交通一度中斷。（公路局南分局提供）

2025/07/20 05:30

達仁南田部落 出現疑似龍捲風

〔記者黃明堂、陳彥廷／綜合報導〕薇帕颱風外圍環流在台東降下豪雨，出現道路坍方落石、土石流災情，低漥地區積水，達仁鄉南田部落還在豪雨中出現疑似龍捲風，造成五戶民宅雜物捲飛。颱風也為屏東帶來間歇性雨勢，屏東小琉球航班下午即停駛，今天則全面停航。

豪雨造成南迴公路金崙、大溪、大武多處路段落石坍方，大溪路段更是被土石流淹沒，一度造成雙向交通中斷，縱谷的台九線在卑南鄉龍過脈路段也有邊坡土石崩落及泥流，南橫公路下馬路段也因坍方一度交通中斷。

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南田部落昨天上午九點多發生疑似龍捲風，五戶民宅屋前雜物被捲上天，金姓老婦目睹龍捲風捲來，趕緊抱住門柱才未被捲上天，肢體略有擦傷；台東市南王更生北路五九六巷台東火車站後站文昌路又出現淹水災情，當地居民抱怨每次下大雨就積水！

屏東小琉球航班 今天全面停航

小琉球昨天一早碼頭邊就湧現人潮，遊客只能在突有大風大雨來襲下排隊上船，但仍有民眾因為浪太大而有八十人「自願留島」，至於屏東登山熱門的北大武山國家步道及上方的檜谷山屋則是預警性關閉，週一再視情況是否恢復開放。

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