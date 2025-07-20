罷免黃建賓 賴坤成領軍大雨中催票

賴坤成未著雨衣在大雨中聲聲催罷免黃建賓同意票。（記者黃明堂攝）

2025/07/20 05:30

批黃跟著傅崐萁親共禍台 請民眾要出來投下同意票 達成國會改革

〔記者黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部昨天上午由前立委賴坤成領軍，在大雨滂沱中，高喊「大罷免、大成功」，努力催出同意票！他說，這一戰攸關台灣主權保衛戰，連川普都在看，黃建賓雖然才任一年多立委，沒有知名度，卻是緊跟著傅崐萁親共禍台，請大家一定要站出來投下同意票，達成國會改革。

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不少攤商及民眾 答應一定會投票

挫賓總部安排立委王義川「川流不息」掃街，在台東一波三折，原定七月六日掃街，遇到丹娜絲颱風來襲而取消，昨天又因薇帕颱風環流豪雨無法到台東，臨時改安排前立委賴坤成領軍，帶領志工在大雨中掃街；由於賴坤成曾任台東市長，與攤商都很熟悉，他帶隊之下，人氣十足，有人很高興說，終於看到「霸告（賴坤成綽號）」站出來，讓罷免士氣大振。

賴坤成逐一請攤商及民眾一定要出來投下罷免黃建賓的同意票，因為罷免沒有候選人，投票率不會太高，所以一定要努力催票，將同意票衝破有效票數四分之一的通過門檻。不少認識他的人看到他全身濕透還在拜票，答應一定會投票。同行志工冒著大雨，高喊「大罷免、大成功」，展現士氣，也都為了號召大家投同意票。

今晚6點半造勢晚會 多位立委宣講

賴坤成說，目前國會的最大亂源就是傅崐萁，他完全掌握國民黨，更是完全親共，每趟到中國之後，都在國會推動毀憲禍台法案。黃建賓知名度雖不高，但緊緊跟隨傅崐萁作亂，這次罷免投票，不僅僅是針對黃建賓個人，更是為了國會的正常化，請大家一定要站出來投同意票。

挫賓總部今晚六點半將在四維路外環道舉辦「挫賓踹共」造勢晚會，由多位立委宣講，邀請民眾到場聆聽。

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