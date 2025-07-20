非法旅行社、旅館 罰鍰擬提高至200萬

交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，新增旅行業未依規定投保履約保證保險或責任保險，最高可罰15萬元。圖為正要前往越南富國島的旅客。（資料照）

2025/07/20 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部預告修法，針對非法旅行社、旅館和遊樂業者要提高罰鍰，將從現行裁罰最高五十萬提高到二百萬元，非法民宿的罰鍰也將加倍，可裁罰十萬到一百萬元，最快今年九月公告上路。

交部預告修法 最快今年9月公告

交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」第五條附表一、第六條附表二、第七條附表三、第八條附表四、第九條附表五。觀光署企劃組科長王潤昌說明，這是配合今年四月修正公布的發展觀光條例部分條文，要強化對違規業者的管理措施，並提高對違法經營或刊登營業訊息者的處罰。

請繼續往下閱讀...

修法重點第一是對觀光業者經檢查不合規定，若限期改善卻仍未改善者，罰鍰上限自十五萬提高到卅萬元，並新增對檢查結果有不合規定或危害旅客安全之虞者，暫停其服務。

第二，對非於法經營觀光旅館業務、旅館業務、旅行業務或觀光遊樂業務者，罰鍰上限自五十萬提高至二百萬元；至於非法經營民宿者，罰鍰六萬到卅萬元，提高為十萬到一百萬元 。

第三，對未領取相關業別營業執照或登記證而散布、播送或刊登營業訊息者，從現行罰鍰三萬至卅萬元，提高為十萬到一百五十萬元，並新增命限期移除；屆期不履行者得按次處罰。

第四，新增旅行業未依規定投保履約保證保險或責任保險，處三萬到十五萬元罰鍰。

觀光署統計，今年一月到六月全國非法旅館達一○六六家，較去年同期減少一四七家；非法民宿五六五家，較去年同期減少六十九家。全國各縣市總計稽查八七二五次，罰鍰次數六七三次，共開罰五四八三．二萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法