台師大抽血案》高教工會：學術圈倫理、審查機制失靈

台師大女足隊爆出「抽血換學分」爭議事件，高教工會理事長周平分析，這是學界績效主義、「研究速食化」與短視近利等影響，且審查機制失靈，還用學分、畢業資格等威壓學生，在在顯示台灣學術界沒有很好的倫理學訓練。 （資料照）

2025/07/20 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊爆出「抽血換學分」爭議事件，高教工會理事長周平分析，這是學界績效主義、「研究速食化」與短視近利等影響，且審查機制失靈，還用學分、畢業資格等威壓學生，在在顯示台灣學術界沒有很好的倫理學訓練，「把人當作手段，就是不道德！」

周平表示，最根本的倫理學類似德國哲學家康德的「義務論」（義務主義），指的是「我們要把人當作目的本身，而不是手段」，做研究時，觀察者與被觀察者應互相尊重、知情同意，被研究者隨時可表達不配合權利。

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周平批評，目前整個學術圈過於績效主義、短視近利，資源建立在競爭型經費，導致學者不擇手段，也表現在利用學生身上，涉權力關係不對等，尤其體育教育及選手養成上，可能過度強調威權、絕對命令與服從等，盼台師大此案契機敲開封閉系統，重視學生權利。

周平呼籲，未來應強化研究倫理審查，涉及身體數據的研究都應嚴查、由專業人員執行，禁止以學分或成績交換研究參與，人體試驗必須取得自主書面同意，也要建立被研究者的退出機制與申訴管道與賠償。

高教工會組織部主任林柏儀也指出：「把畢業、修讀課程等屬於學生的權益，和參與人體試驗連結，屬於行政法上的不當連結，學生即便同意，也非真實的同意。」他也批評教育部過去動作消極，高教行政追責不力。

林柏儀強調，研究倫理審查委員會不只形式審核，更需持續稽查與監督執行流程，才可及早遏止這類虐用情況。而教評會結構過度保護資深教師、忽視學生人權，籲建立公正處理霸凌案件的制度。

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