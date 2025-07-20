台師大抽血案》周台英道歉信：足球人生告一段落

球員時代戰功彪炳的周台英深陷「台師大女足抽血案」，教練證近日可能要遭註銷。 （記者方賓照攝）

2025/07/20 05:30

創台灣女足旅外日職、歐洲先例 退役執教台師大參賽9連霸

〔記者林岳甫／台北報導〕球員時代戰功彪炳的周台英深陷「台師大女足抽血案」，成為人人喊打的「惡質教師」、「吸血教頭」，她昨在記者會語帶哽咽，向因為參與人體實驗飽受壓力的球員道歉，除了接受調查，教練證近日可能要遭註銷。

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戰功彪炳 在體壇舉足輕重

六十一歲的周台英曾助台灣女足締造亞洲盃三連霸，並於一九七九年榮膺亞洲盃最佳球員，更率隊打進世界盃八強。她是台灣女足旅外先例，先後在歐洲、日本職業聯賽發展，堪稱傳奇球員。

周台英退役後於台師大執教，曾率隊在大專聯賽締造九連霸，並擔任過國家隊總教練，在台灣足壇地位舉足輕重。

周台英神隱多日，昨記者會開始先鞠躬道歉，解釋初衷是因為太多選手受傷，想藉由運動科學解決問題，卻未把計畫說明清楚，忽略球員的感受與疑慮。她表示：「要向女足隊員，還有奇陞（女足抽血案吹哨者）道歉，這事情絕對是教練的錯，是我做得不夠嚴謹，造成球員心中的壓力，我感到非常抱歉。」

教育部、體育署已發函足球協會，足協將在近日召開紀律委員會，周台英教練證可能遭取消。她表示，過去大家對她的認識，是以前的歷史，「不足以讓我有傷害她們的理由！」她會坦然面對一切懲處，畢竟是自己造成球員傷害。

向台師大女足隊正式道別

周台英昨也發出一封「致台師大女足隊員」信件，開頭寫著感謝妳們過去在球隊給我的支持與信任，也想在這裡，向妳們正式道別，更誠摯地說聲：「對不起！」

信件最後直陳「我的足球人生已告一段落。雖然不能再站在場邊陪妳們訓練、比賽，但我會永遠默默支持妳們並以妳們為榮。」

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