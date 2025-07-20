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    台師大抽血案》吹哨者簡奇陞 放下受害者角色

    吹哨者簡奇陞終於聽到台師大、執行計畫的教授與女足教練等人親口說出道歉，決定放下受害者角色。（資料照）

    吹哨者簡奇陞終於聽到台師大、執行計畫的教授與女足教練等人親口說出道歉，決定放下受害者角色。（資料照）

    2025/07/20 05:30

    終於聽到教練與校方親口道歉 目的已達到 下台一鞠躬

    〔記者吳柏軒、楊綿傑／台北報導〕「接下來的事情就交給大家！」台師大女足隊抽血案吹哨者簡奇陞從去年十一月露臉找上立委，到日前記者會直率脫下墨鏡，因為「錯的不是我」，不畏權威、只求真相的態度，終促使外界關注此一爭議。她等待多時昨日終於聽到校方、執行計畫的教授與女足教練等人親口說出道歉，決定放下受害者角色、下台一鞠躬。

    未來僅接受專訪、演講或公益活動

    簡奇陞昨聲明表示，既然周台英教練和校方都已道歉，目的已達到，「接下來的事情就交給大家」，她要下台一鞠躬，盼整個過程讓體育圈變得更好，讓體育文化有所改變，未來僅接受深度專訪、學校演講或公益活動。

    協助該案的人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，事件從去年十一月至今，終於等到台師大校方、教練等直接明確向眾人與球員道歉，並坦承有做錯。

    人本籲國人持續關注體運暴力議題

    馮喬蘭表示，不論是濫用權勢、以必修學分強迫學生抽血實驗，或研究倫理審查不當，乃至體育班、運動績優的升學制度對學生運動員的壓迫與剝削，都不應該發生，呼籲國人持續關注體運暴力議題，讓運動訓練不是權力及壓迫，而是知情、對話、合作與共進；運科研究的監督需完善，受試者是重要夥伴而不是數據來源。

    師大應先恢復名譽 才有資格後續研究

    馮喬蘭也指出，師大學倫會沒有充分解釋，為何實驗名單與受測名單不符爭議？校方這段時間事件處理卻讓雪球越滾越大，被迫抽血的學生求助無門，這些問題若未深刻討論，即便校方成立「受試者保護研究中心」、「專線諮詢」等，學生又為何要信任學校？師大應先恢復名譽，才有資格後續研究。

    馮喬蘭認為，教育部承諾的「跨部會專案小組」極其重要，該小組需包含教育部、國科會、甚至衛福部，針對師大學倫會疑點、教評會決策、校方包庇周台英、優先指責學生等問題全面調查，才能找出對策、後續處理。

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