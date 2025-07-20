台師大抽血案》找非醫護戳針 周台英認了

教育部常次朱俊彰表示將全面清查周台英與陳忠慶涉及人體實驗的相關研究案。（教育部提供）

2025/07/20 05:30

校方成立研究參與者保護中心 學生籲完善危機處理

〔記者楊綿傑、吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊爆發「抽血換學分」爭議，從去年十一月吹哨者學生簡奇陞爆料至今七個多月，計畫主持人陳忠慶與教練周台英昨終於坦承，抽血有未取得同意書、曾委託無護理師執照者執行抽血等缺失；校方也承認行政管理失當，教評會處置不符社會期待。台師大學生會呼籲，應完善受害者保護機制與危機處理。

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簡奇陞吹哨，教練周台英以畢業學分強迫學生抽血試驗，每個寒暑假實驗，每次十四天，每天靜脈抽血，有時沒成功要被抽二到三次，同時搭配折返跑等運動加指尖採血八次，受試同意書採事後簽字、受試費用需上繳充當隊費，有人撐不住休學，自己是出國遇到外籍球員才知抽血並非常態而反抗。

受試者營養費將補發

昨台師大校長吳正己率行政團隊與周、陳兩人一起鞠躬道歉，承認教練管理不當、研究計畫進行缺失、學校行政管理機制不彰等問題。且經查，部分未完成實驗的參與者仍有營養費未獲發放情形，倫理審查委員會已要求依實際參與比例儘速補發。

周台英昨表示，研究初衷是盼藉由預防科學避免女足隊員受傷，承認過程委託了沒有護理師執照的學長進行抽血，非常抱歉。抽血同意書事後補簽部分，陳忠慶昨也坦承有疏失，會深切反省改進。

相關研究論文已主動撤稿

周台英、陳忠慶皆稱，研究出發點是盼助選手運動傷害預防及疲勞恢復，但執行過程確有缺失、思慮不周之處。陳忠慶也說，相關研究論文已經寫信給國際期刊要求撤稿。

台師大研究倫理審查委員會主委陳學志提及，查核小組發現兩人在二○一九至二○二一年間有非護理人員抽血情事，嚴重違背研究倫理，立即終止計畫，且不得使用研究資料。

周台英另有一件女足隊員的抽血研究未送委員會審核，違反研究倫理規範，決議停權處分。台師大另將成立「研究參與者保護中心」，負責統籌、協調與監督全校研究計畫的參與者權益。

陳忠慶說，被認為執行缺失後，已將研究資料銷毀。北檢也查扣了其他跨不同年度的女足血液樣本，不便再回應。

台師大教評會輕放周台英 教部退回要求重審

而周台英因涉及師對生霸凌，台師大霸凌委員會審議霸凌成立，建議解聘，兩年內不得聘為教師，但教評會輕放周師。台師大副校長印永翔表示，教育部已退回該決議，會在兩週內重新完成審議。

台師大學生會昨聲明，肯定學校及教育部成立單一窗口，提供法律及諮商資源，也肯定教授自行撤稿、校方深化保護受試者等作為，呼籲校方研議更完善受害者保護機制與危機處理。

針對台師大女子足球隊事件，台師大昨日舉行記者會，說明處理進度。校長吳正己（左二）率當事教練等人鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

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